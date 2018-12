Ťažký biznis: Len 20 módnych firiem vytvára takmer všetok zisk odvetvia

Zdroj: QZ

Nelichotivý výsledok vychádza zo správy o stave módy v roku 2019, ktorú vytvorila konzultačná spoločnosť McKinsey & Company a mediálna spoločnosť The Business of Fashion. Prieskum sa zameral na viac ako 500 módnych spoločností, z čoho 300 je verejne kótovaných, ostatné sú súkromné, ale ponúkajú dostatok údajov, ktoré sa dali použiť. Len asi pätina zo všetkých týchto spoločností sa podliala v roku 2017 na dosiahnutí 128 % celkového zisku. Ako je to možné? Keďže 20 % z firiem zaznamenalo stratu, pripravilo tak skupinu o 34 % zisku.





Medzi prvých 20 % patrí viac ako 100 podnikov, ale keď sa v McKinsey zamerali len na prvých 20 spoločností, vysvitlo, že tvoria 97 % celkového zisku v skupine, podiel, ktorý sa už niekoľko rokov neustále zvyšuje. McKinsey poukazuje na to, že počet firiem, ktoré hlásili v rokoch 2010 až 2017 stratu, sa takmer zdvojnásobil.

Medzi víťazmi nájdeme úspešné značky ako Inditex (materská firma Zary) a H & M, Nike, Adidas ale aj luxusné konglomeráty LVMH a Richemont. Ich predaj nebol vždy výnimočne vysoký v porovnaní so širšou vzorkou, ale mali lepšie marže a boli oveľa efektívnejšie so svojim kapitálom.







Dvanásť z uvedených spoločností je od roku 2008 pravidelne v top 20. "Väčšinou boli víťazmi luxusné a športové značky, a hráči rýchlej módy, čím sa potvrdila skutočnosť, že investície do značiek a prevádzková efektivita sú kľúčovými motormi trvalo udržateľných obchodných modelov," píše McKinsey.



Tento zoznam tiež poukazuje na inú formu polarizácie v móde: špičkové značky a tie, ktoré sa zameriavajú na hodnotu a teda sa líšia aj cenou, sú prosperujúcejšie. Samozrejme, nie sú to jediné spoločnosti, ktoré zarábajú peniaze v móde. Existuje veľa malých firiem, ktoré vytvárajú skromné ​​príjmy, a podniky, ktoré sa môžu dobre predávať, ale nie sú tak účinné. Pri zvažovaní veľkých spoločností, ktoré dominujú globálnemu módnemu podnikaniu, sú to však výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo.