Umelá inteligencia výrazne zmení finančný trh

V dôsledku technologickej revolúcie možno očakávať významné zmeny v štruktúre finančného trhu. Rozvoj umelej inteligencie radikálne transformuje fungovanie dnešných finančných inštitúcií a prežijú len najsilnejšie, na technológiu špecializované spoločnosti. Vyplýva to zo záverov štúdie The New Physics of Financial Services, ktorú spoločne pripravili Svetové ekonomické fórum (WEF) a spoločnosť Deloitte.

Budúcnosť finančných inštitúcií bude podľa štúdie závisieť od rozsahu dát a schopnosti využívať ich, pričom prevádzkovú efektívnosť zvyšuje práve využitie umelej inteligencie. Podľa výsledkov štúdie doterajšie atribúty ako cena, rýchlosť alebo dostupnosť služby strácajú účinnosť a vznikajú nové konkurenčné faktory. Z tých bude profitovať klient, pretože služby budú optimalizované na jeho potreby a budú si konkurovať na základe pridanej hodnoty a nie iba ceny. Vznik ekosystémov, ktoré budú zhromažďovať dáta od spotrebiteľov, korporátnych klientov a tretích strán, tak umožní finančným inštitúciám ponúknuť diferencované, personalizované poradenstvo, lepší výkon a pozitívnu zákaznícku skúsenosť.

"Umelá inteligencia v úlohe asistenta zmení poskytovanie finančného poradenstva, ktoré už nebude všeobecné, neosobné a závislé od subjektívneho odporúčania poradcov. Klient bude komunikovať iba s jednou platformou či agentom, ktorí budú vyhľadávať, porovnávať a odporúčať najvhodnejšie produkty rôznych poskytovateľov. Umelá inteligencia tak zautomatizuje väčšinu rutinného rozhodovania klientov," vysvetľuje Michal Kopanič, partner spoločnosti Deloitte.

K zmenám prispeje aj využívanie spoločných dátových súborov. To zvýši prevádzkovú efektivitu a bezpečnosť finančného systému. Deľba dát prostredníctvom umelej inteligencie pomôže v prevencii podvodov a v boji proti praniu špinavých peňazí, ktoré sú dnes často vykonávané neefektívne a neúčinne.

Predpisy upravujúce ochranu a prenosnosť osobných údajov významne ovplyvnia možnosti finančných inštitúcií využívať umelú inteligenciu. Zavedenie si vyžiada prehodnotenie princípov a techník dohľadu s cieľom nájsť riešenie pre etické sivé zóny i regulačné nejasnosti.