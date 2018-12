Opozičná novela zákona o stavebnom sporení neprešla hlasovaním

dnes 11:31 -

Parlamentným hlasovaním neprešla opozičná novela zákona o stavebnom sporení. Poslanci zo strany ĽS Naše Slovensko navrhovali rast minimálnej výšky štátnej prémie a zvýšiť chceli aj maximálnu príjmovú hranicu pre poberanie dotácie. Predkladatelia uvádzali, že stavebné sporenie je veľmi neatraktívne.

Od nového roka pre nových sporiteľov platia zmeny, ktoré poslanci v parlamente schválili ešte tento rok v septembri. Spodná hranica percentuálnej výšky štátnej prémie sa od januára zníži z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu. Maximálna suma štátnej prémie sa zaokrúhli z pôvodnej sumy 66,39 eura na 70 eur ročne.

ĽS Naše Slovensko preto navrhovala zvýšiť minimálnu výšku štátnej prémie na 10 % z ročného vkladu, v peňažnom vyjadrení by to bola maximálne suma 500 eur ročne. Teda ak by si klient našetril 3 tis. eur ročne, tak by dostal štátnu prémiu 300 eur. Ak by si našetril 5 tis. eur, tak by dostal 500 eur za rok, ale keď by úspory na účte dosiahli 10 tis. eur, tak by stále dostal ročnú prémiu 500 eur.

Septembrovým hlasovaním zároveň v parlamente prešlo, že štátna prémia sa bude v budúcom roku vyplácať plnoletým novým klientom iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. Strana ĽS Naše Slovensko navrhovala zvýšiť maximálnu príjmovú hranicu pre poberanie štátneho príspevku na 1,5-násobok.