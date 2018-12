Francúzsko plánuje zaviesť digitálnu daň aj bez dohody EÚ

Zdroj: Reuters

Foto: TASR/AP

dnes 10:16 -

Návrh Európskej komisie má umožniť lepšie zdanenie veľkých internetových firiem. Počíta s nepriamou daňou na príjmy z niektorých digitálnych aktivít firiem s celkovým minimálnym ročným celosvetovým príjmom 750 miliónov eur a príjmy v EÚ vo výške 50 miliónov eur. Podľa diplomatov by sa vec mohla týkať asi 180 spoločností, vrátane gigantov ako je Google či Facebook.

Spory sa teraz vedú o to, či zohľadniť iba príjmy z reklamy na internete, alebo i predaj používateľských údajov, napísala agentúra DPA. Vzdor prichádza napríklad aj z Írska, kde má Facebook svoje európske sídlo. To spolu s Maďarskom, Litvou, Luxemburskom a tiež Českou republikou presadzuje skôr globálne riešenie na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), pripomenula agentúra APA.

Tradičné podniky platia podstatne vyššie dane než internetové firmy, ktoré často nemajú v Európe žiadne sídlo a nemôžu byť teda na kontinente zdaňované, alebo podnikajú v európskych krajinách s výhodnými daňovými režimami.

Ministri financií EÚ sa v utorok na zavedení dane nedokázali dohodnúť, hoci Nemecko a Francúzsko na poslednú chvíľu prišli s kompromisným návrhom, obmedzujúcim rozsah tohto opatrenia. Kompromisný francúzsko-nemecký návrh predpokladá, že daň sa bude týkať iba tržieb z internetovej reklamy, návrh ale nenašiel na utorkovom rokovaní ministrov financií členských krajín Európskej únie medzi ostatnými členskými štátmi podporu. "Mám vážne pochybnosti," povedal fínsky minister Petteri Orpo. Otázky vznáša Dánsko a Estónsko. Podľa španielskej ministerky Nadii Calviñovej je kompromisný návrh rovno nedostatočný

Tento vývoj je podľa agentúry Reuters nepríjemný pre francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorého vláda do digitálnej dane vložila značný politický kapitál. "Dávam si do marca čas na dosiahnutie dohody o európskej dani na digitálne giganty," uviedol vo štvrtok Le Maire. "Ak sa to nepodarí, urobíme to na národnej úrovni," dodal.