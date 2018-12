Finančná správa zakročila voči 603 nelegálnym hazardným webstránkam

dnes 13:16 -

Finančná správa zakročila voči 603 webovým sídlam so zakázanou ponukou. Subjekty, ktorým zaslala oficiálnu výzvu, majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili. V opačnom prípade budú zverejnené v zozname zakázaných ponúk. Za prevádzkovanie zakázaných ponúk hrozí subjektom pokuta až do výšky 500.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová.

Celkovo už na základe výzvy finančnej správy ukončilo svoju činnosť 274 z nich. Finančná správa zároveň podľa hovorkyne spolupracuje so súdmi s cieľom zablokovať účet, a zároveň aj samotnú webstránku. "Využívanie nelegálnych webových sídiel však môže spôsobiť problémy aj ich používateľom. Finančná správa preto upozorňuje občanov, že klienti nelegálnych hazardných stránok môžu byť vystavení riziku straty investovaných peňazí," priblížila Skokanová.

Prvý prehľad webových sídiel zverejnila finančná správa v zmysle zákona v júli minulého roku. Zoznam prevádzkovateľov nelegálneho hazardu na internete je verejne dostupný na portáli finančnej správy v časti "hazardné hry".