Výroba piva v narastá, pribúdajú minipivovary, rastie vývoz

Výroba piva v Európe sa v roku 2017 dostala na najvyššiu úroveň za posledných osem rokov, čo bolo podporené rekordným vývozom, pribúdaním minipivovarov a zvýšením výroby pivných nápojov s nízkym obsahom alkoholu. Uvádza sa vo výročnej správe organizácie The Brewers of Europe (Pivovarníci Európy).

Stavovská pivovarnícka organizácia tradične koncom roka prezentuje v Bruseli správu zameranú na rozvoj tohto priemyselného odvetvia. V poradí ôsmy ročník podujatia pod názvom "Pivo slúži Európe" pripravilo v utorok večer (4. 12.) Rumunsko.

Správa za rok 2017 uvádza, že európsky sektor piva zvýšil svoju produkciu o 2 milióny HL (39,6 miliardy litrov) a vývoz dosiahol rekordnú výšku, keď jedno z piatich pív je odoslané do zahraničia, z toho tretina mimo krajín EÚ.

Najväčším výrobcom piva bolo vlani Nemecko (9,3 miliardy litrov), po ktorom nasleduje Spojené kráľovstvo a Poľsko (4 miliardy litrov). Belgicko sa prvýkrát stalo najväčším vývozcom piva (15,8 milióna HL), keď zosadilo z tejto pozície Nemecko (15,75 milióna HL). Na treťom mieste sa ocitlo Holandsko (14,14 milióna HL).

Pivovarníci Európy upozornili, že EÚ každoročne vyrába takmer 900 miliónov litrov nealkoholického piva (2 % z celkovej pivnej produkcie), avšak produkcia menej alkoholických pív narastá. Tento trend, spolu s nárastom počtu minipivovarov a malých a stredných podnikov za posledný rok, ukazuje, ako sa vyvíja dopyt spotrebiteľov a ako sa diverzifikuje sektor pivovarníctva.

V súčasnosti asi tri štvrtiny z okolo 9500 pivovarníckych podnikov sú malé a stredné podniky. Najviac malých pivovarov má Spojené kráľovstvo (2430), nasleduje Nemecko (1492), Francúzsko (1100), Taliansko (868) a Španielsko (521).

Generálny tajomník Pivovarníkov Európy Pierre-Olivier Bergeron počas svojho príhovoru upozornil, že pivo je po stáročia neoddeliteľnou súčasťou európskej kultúry. "Pivovarnícky sektor je základným prvkom európskeho hospodárstva, ktorý spája miestne tradície s inováciami. Diverzifikácia tohto sektora prináša prospech mnohým oblastiam hospodárstva - rozvíja konkurencieschopnosť, obchod, tvorbu pracovných miest a inovácie," uviedol Bergeron.

Podľa štatistík stavovskej organizácie dve tretiny piva vyrobeného v EÚ pochádza zo siedmich členských štátov. Traja najväčší výrobcovia sú Nemecko, Spojené kráľovstvo a Poľsko, výrobe piva sa však darí aj v Španielsku, Holandsku, Francúzsku a Belgicku.

V porovnaní s rokom 2016 najvyšší nárast výroby piva zaznamenalo Portugalsko (+ 8 %), potom Taliansko (+ 7 %), Slovensko a Spojené kráľovstvo (+ 6 %) a Cyprus (+ 5 %).

V roku 2017 sa počet aktívnych pivovarov v EÚ zvýšil o takmer 1000 na odhadovaný počet 9500 pivovarov, z ktorých asi tri štvrtiny sú minipivovary a malé a stredné pivovary. Za posledných 10 rokov došlo k nárastu o približne 6000 pivovarov v Európe.

Z hľadiska spotrebiteľských nálad je badateľný posun smerom k nízkoalkoholickým pivným nápojom a nealkoholických pív.

Pivovarníci Európy upozornili, že európske pivovary požadujú udržateľný daňový režim, ktorý uznáva pozitívny vplyv piva v celom hodnotovom reťazci "od jačmeňa až po fľašu". Celý hodnotový reťazec 9500 európskych pivovarov vytvára v Európe približne 2,3 milióna pracovných miest. Vlády členských krajín EÚ získavajú na daňových príjmoch z piva takmer 42 miliárd eur, ďalších 10,9 miliardy eur predstavujú spotrebné dane z piva.

Pivovarnícky sektor ako celok vkladá do európskeho hospodárstva 50 miliárd eur ročne. Z hľadiska hodnoty exportov Pivovarníci Európy pripomenuli, že 8,7 miliardy litrov piva vyrobeného v rámci EÚ ide na vývoz do krajín celého sveta. Vývozy piva za minulý rok dosiahli hodnotu 3,4 miliardy eur, pričom hlavnými cieľovými krajinami boli USA, Čína a Kanada. Európske pivovary vyvážajú svoje produkty do 123 krajín po celom svete.