Šokujúce ekonomické scenáre Saxo Bank pre rok 2019: Čo je veľa, to je veľa!

"Už viac ako desať rokov publikujeme naše šokujúce predpovede a myslíme si, že tohtoročný zoznam je natoľko šokujúci, že prinúti investorov, aby začali premýšľať inak ako ostatní. Je dôležité zdôrazniť, že šokujúce predpovede by sa nemali považovať za náš oficiálny trhový výhľad. V skutočnosti ide o udalosti a trhové pohyby, ktoré by spôsobili obrovské narušenie všeobecného konsenzu, ak by k nim došlo," vysvetlil Steen Jakobsen, hlavný ekonóm Saxo Bank.



Tohtoročné predpovede majú jeden spoločný menovateľ: "čo je veľa, to je veľa". Čo najskôr by sme sa mali prebudiť a začať pracovať na reformách. Dostávame sa na koniec etapy hromadenia nového dlhu a budúci rok budeme doplácať za všetky naše predchádzajúce chybné kroky. Veľký úverový cyklus už teraz, na konci roka 2018, vykazuje príznaky napätia a budúci rok ovplyvní aj vyspelé trhy. Centrálne banky budú musieť premýšľať čo ďalej. Koniec koncov tlačenie peňazí od roku 2008 len vykopalo hlbšiu dieru plnú dlhov a centrálne banky už teraz tento záväzok nedokážu riadiť.

"Ak sa niektorá z týchto šokujúcich predpovedí naplní, možno konečne uvidíme zdravý posun smerom k zníženiu dlhu spoločnosti, menšiemu zameraniu sa na krátkodobé zisky a sústredeniu pozornosti k produktivite a novej hospodárskej revolúcii spojenej s globalizáciou a spravodlivejším rozložením síl v prípade vypuknutia novej krízy. Negatívnou stránkou veci by bolo zhoršenie nezávislosti centrálnych bánk, úverová kríza a veľké straty na majetku, predovšetkým nehnuteľností," doplnil Steen Jakobsen.



ECB sa vráti k výkupu dlhopisov

V roku 2019 môžeme byť svedkami neudržateľného nárastu verejného dlhu, populistickej revolty, rastu úrokových sadzieb, zníženie likvidity, uťahovania menovej politiky, či postupného otvorenia európskej diskusie o postupe pri novej kríze. Nákaza z Talianska môže ochromiť európske banky, ako aj celú EÚ, ktorá sa kvôli tomu môže dostať do recesie. ECB v reakcii môže spustiť program TLTRO (cielené dlhodobé refinančné operácie) s cieľom zabrániť veľkým škodám, avšak ani to nemusí stačiť. Nákaza sa môže rozšíriť do Francúzska a politici si uvedomia, že EÚ stojí nad priepasťou. Nemecko a zvyšok jadra Európy odmietajú rozdelenie EÚ a preto nebudú mať inú možnosť ako sa vrátiť späť k výkupu dlhopisov. Hospodárska a menová únia rozšíri mandát ECB na krytie dlhu nad 50 % HDP tlačením peňazí či výkupom dlhopisov. Zvyšok bude garantovať vydávaním euro dlhopisov. EÚ zároveň zruší kontroverzné ciele Paktu rastu a stability. Nové fiškálne pravidlá umožnia deficit do 3 % HDP preniesť na ostatné krajiny eurozóny. Dlh nad týmto prahom bude pod priamou kontrolou EK.

Apple poskytne financovanie spoločnosti Tesla

V Apple by si budúci rok mohli uvedomiť, že ak má byť značka ešte väčšou súčasťou životov svojich užívateľov, ďalším krokom je automobilový sektor. Autá sú totiž stále viac digitálne prepojené. S ohľadom na to, že Tesla potrebuje väčšiu finančnú stabilitu a Apple chce rozšíriť ekosystém o autá oveľa viac, než len prostredníctvom aplikácie Apple CarPlay, dôjde k racionálnej investícii. Apple investuje do spoločnosti Tesla, čo jej zabezpečí finančné zdroje a 40 % prémiu z hodnoty akcií, čím sa cena dostane na 520 dolárov. A to je oveľa viac, než dokázal pochybný a kritizovaný tweet Elona Muska.

Donald Trump povie Jerome Powellovi: "Máš padáka!"

Na decembrovom zasadnutí Fedu presadí guvernér Jerome Powell zvýšenie úrokových sadzieb len s minimálnou väčšinou. Americká ekonomika a americké akcie zažijú v reakcii na to v prvom štvrťroku 2019 dramatický pád. Počas letných mesiacov, kedy sú americké akcie v hlbokom útlme, sa výnosová krivka USA dostane do úplnej inverzie. Rozhnevaný Donald Trump vyhodí guvernéra Jeroma Powella a za jeho nástupcu vymenuje prezidenta pobočky Fedu v Minnesote, Neela Kashkariho. Ten doteraz zastával výhradne holubičie pozície v prospech znižovaní sadzieb a bol kritikom sprísňovania menovej politiky. Nový guvernér bude zároveň menej odolný pokusom manipulovať Fed pre potešenie vládnej strany, čo Trump využije aj pri prezidentských voľbách 2020. Kashkari sľúbi prezidentovi kúpiť dlhopisy v hodnote päť biliónov dolárov s nulovým úrokom a nekonečnou splatnosťou, čo prezidentovi umožní financovať nové a "prekrásne" infraštrukturálne projekty. USA sa tým vrátia na cestu silného rastu z obdobia pred finančnou krízou. Inflácia dosiahne 6 %, hoci plán bol len 3 % a politika Fedu počíta stále iba s 1 %. Budeme svedkami zníženia zadlženosti prostredníctvom finančnej represie na úkor spotrebiteľov.

Novým britským premiérom bude Jeremy Corbyn, menový pár GBP / USD to pošle na paritu

Labouristická strana vyhráva voľby a menuje Jeremyho Corbyna za nového premiéra. Ten sľúbi komplexné kompromisné reformy, ako aj druhé referendum o Brexite. Vďaka svojej popularite a silnej väčšine v parlamente sa Corbynova labouristická vláda pustí do rozsiahlej kampane v štýle polovice 20. storočia s cieľom odstrániť sociálnu nerovnosť v Spojenom kráľovstve. Corbynov kabinet zavedie nové dane, napríklad prísne progresívnu daň z nehnuteľností zameranú na bohaté obyvateľstvo. Vláda navyše požiada centrálnu banku o pomoc formou nového "ľudového kvantitatívneho uvoľňovania". Ďalším opatrením bude univerzálny základný príjem. Verejnoprospešné služby a železnice budú znárodnené a fiškálny deficit porastie na 5 % HDP. Inflácia prudko vyrastie, nové investície do podnikania vymiznú a zahraniční obyvatelia utečú z krajiny spolu so svojím značným majetkom. Britská libra v dôsledku dvojitého deficitu a nedostatku podnikateľských investícií, ako aj stále nedoriešených otázok okolo Brexitu, skolabuje. Z úrovne 1.30 voči doláru, kde strávila takmer celý druhý polrok tohto roka, spadne až na paritu, čo bude predstavovať 20 % pokles. Americký dolár tak bude prvýkrát na rovnakej úrovni ako libra.





Kríza korporátnych dlhopisov: po GE bude nasledovať Netflix

Rok 2019 bude možno rokom dominového efektu v oblasti korporátnych dlhopisov. Všetko odštartuje spoločnosť General Electric, ktorá stratí svoju dôveryhodnosť na úverových trhoch. Investori podľahnú panike v dôsledku záväzkov tejto spoločnosti v hodnote 100 miliárd dolárov z minulých rokov. Nákaza sa rozšíri aj na spoločnosť Netflix, kde bude investorov znepokojovať vysoké zadlženie. Čistý dlh spoločnosti Netflix voči EBITDA, po započítaní kapitálových výdavkov, dosiahne hodnotu 3,4 a absolútna hodnota dlhu stúpne na viac ako 10 miliárd dolárov. Náklady na financovanie spoločnosti Netflix sa zdvojnásobia, čo spomalí tvorbu nového obsahu a negatívne ovplyvní cenu akcií. V roku 2019 ďalej do odvetvia videostreamingu vstúpi spoločnosť Disney, čo ešte viac spomalí rast Netflixu. Negatívna reťazová reakcia na trhu korporátnych dlhopisov vyvolá neistotu a dôsledkom bude výpredaj zo strany ETF fondov, ktoré sa budú sťahovať z dlhopisového trhu. Tento čierny deň sa stane prvým varovaním v sektore pasívnych investícií, ktorý počas turbulentných období reaguje na zmeny vždy negatívne.

Austrália znárodní štyri veľké banky

Odvetvie nehnuteľností sa v roku 2019 dostane v Austrálii do veľkých problémov, ktoré spôsobí pokles poskytovania úverov. Následkom zasadnutia Kráľovskej komisie bude zmrazená úverová činnosť bánk. Tie budú nútené aj naďalej uťahovať kohútiky poskytovanie úverov. Austrália následne prvýkrát za 27 rokov spadne do recesie, pretože pokles cien nehnuteľností zničí majetok domácností aj spotrebiteľské výdavky. Ďalej klesne HDP a prasknutie bubliny s nedobytnými dlhmi zníži marže a zisky bánk. Straty bánk budú až príliš veľké a preto budú od austrálskej centrálnej banky žiadať záchranné koleso, možno až rekapitalizáciu a sekuritizáciu hypoték.





Nemecko upadne do recesie

Nemecko bolo svetovým lídrom pre celé desaťročia, ale v roku 2019 sa mu nebude dariť dostatočne využiť svoje moderné technológie. Korunným klenotom nemeckej ekonomiky tvoriacim 14 % HDP krajiny je automobilový priemysel. Ten má byť motorom s novým veľkým míľnikom - 100 miliónov predaných automobilov v roku 2018. Nakoniec sa však automobilkám podarilo predať len 81 miliónov áut, čo je len o dve percentá viac ako v roku 2017. Znamená to koniec dlhodobého trendu vysokého rastu o 5 – 10 % ročne trvajúceho od roku 2000. Do roku 2040 by malo 55 % všetkých nových predajov automobilov, a 33 % všetkých áut v uliciach, predstavovať elektromobily. Nemecko sa však ešte len začína transformovať na nový technologický trend a oproti konkurencii je roky pozadu. V roku 2019 budú vrcholiť protiglobalizačné nálady. Krajina sa preto zameria na domáce trhy, znižovanie nákladov, produkciu, lepšie využitie big data a znižovanie uhlíkovej stopy, teda presný opak toho, čo bolo pre Nemecko prínosné od roku 1980. Na základe tohto Nemecko v treťom štvrťroku 2019 upadne do recesie.

Slnečné búrky spôsobia škody za dva bilióny dolárov

Život na zemi existuje vďaka stabilnej energii zo Slnka. Tento vriaci kotol plný aktivity dokáže vyprodukovať neuveriteľnú silu vo forme solárnych erupcií. V roku 2019, kedy sa na plné obrátky naštartuje 25. slnečný cyklus, zasiahnu slnečné búrky aj západnú časť pologule. Väčšina satelitov bude vyradených z prevádzky, čo spôsobí v našom svete závislom na GPS neopísateľný chaos. A aký bude účet za spôsobené škody? Približne dva bilióny dolárov, čo je asi o 20 % menšia škoda v porovnaní s tým najhorším scenárom, ktorý odhaduje štúdia firmy Lloyds o potenciálnych finančných rizikách slnečných búrok publikovaná v roku 2013.

Prudké oteplenie klímy donúti vlády k zavedeniu celosvetovej dane z dopravy

Svet bude aj naďalej trápiť nepriaznivé počasie a Európa opäť zažije extrémne horúce leto, čo spôsobí paniku v mestách po celom svete. Doteraz mal letecký a lodný priemysel významné daňové privilégiá, čo sa zmení, keď tieto odvetvia budú predmetom novej globálnej dane z dopravy. Zavedie sa svetová daň na leteckú prepravu a daň z tonáže v lodnej doprave, ktorej hodnota bude prepojená na emisie uhlíka. Nový daňový poplatok bude stanovený na 50 dolárov za tonu emisií CO2, čo v porovnaní s predchádzajúcimi návrhmi predstavuje dvojnásobné navýšenie a výrazne to prevyšuje aj úroveň 15 eur za tonu platnú v tomto roku. Nová daň zvýši cenu leteniek a námornej prepravy, pretože dopravné firmy prenesú vyššie náklady na spotrebiteľov. USA a Čína už v minulosti spochybnili daň z palív v leteckej doprave odvolaním sa na Chicagský dohovor o medzinárodnom civilnom letectve z roku 1944. Čína však zmení svoj postoj ako prirodzený krok v boji proti znečisteniu, čo prinúti zmeniť názor aj USA. Bude tak prijatá celosvetová daň z leteckej a námornej dopravy a akcie spojené s turizmom, leteckými spoločnosťami a lodnou dopravou sa ponoria do neistoty nižšieho rastu.





MMF a Svetová banka zastavia meranie HDP a krajiny budú hodnotiť podľa produktivity

Na jarnom stretnutí MMF a Svetovej banky dôjde k prekvapivému rozhodnutiu. Hlavné ekonómky Pinelopi Goldbergová a Gita Gopinathová oznámia svoj zámer zastaviť meranie HDP krajín. Úroveň HDP podľa nich nedostatočne odráža skutočný vplyv nízkonákladových služieb založených na technológiách a tento ukazovateľ nezohľadňuje environmentálne otázky, čo dokazujú hrozivé dôsledky znečistenia na ľudské zdravie a zhoršenie životného prostredia v Indii a po celom svete. Produktivita je bez pochýb jedným z najpopulárnejších, ale najmenej chápaných výrazov v ekonómii. Jednoducho povedané, definuje ju výkon za odpracovanú hodinu. V skutočnom svete je však produktivita oveľa zložitejším pojmom a dá sa považovať za najväčší determinant životnej úrovne v čase. Ak sa krajina snaží zvýšiť pocit šťastia a zdravie ľudí, musia produkovať na pracovníka väčší výkon ako v minulosti. Toto bezprecedentné rozhodnutie MMF a Svetovej banky tiež symbolizuje prechod od éry centrálnych bánk, ktoré sa stali v časoch po globálnej finančnej krízy synonymom kolapsu globálnej produktivity.