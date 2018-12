Američania sa už toľko za prácou nesťahujú, ich ekonomika to pocíti

Zdroj: conversableeconomist.blogspot.com

Foto: SITA/AP

dnes 13:36 -

To, čo bolo kedysi pre USA samozrejmé, dnes už prestáva platiť. A dopláca na to americká ekonomika. Podľa nedávno uverejnených údajov z amerického sčítania ľudu, len 10,1 % dospelých sa presťahovalo od augusta 2017 do augusta 2018 na iné miesto. Ide o najnižšiu mieru, odkedy vláda začala zbierať údaje v roku 1948. Sčítanie ľudu sleduje pohyby v rámci okresov, v rámci štátov alebo naprieč štátmi. Bez ohľadu na metriku, čísla klesajú. Už to nie je ani zďaleka tak ako pred 15 rokmi. Napríklad od roku 2002 do roku 2003 sa 2,8 % Američanov presťahovalo cez štátne hranice. Od roku 2017 do roku 2018 to bolo len 1,5 %.

Nie je to len výsledok starnutia obyvateľstva. Jedným z hlavných dôvodov poklesu mobility pracovnej sily je relatívna "nehybnosť" mladých. Veková kategória 25 - 35 ročných sa v ostatných 50 rokoch presúva menej ako predchádzajúce generácie v rovnakom veku. Z hospodárskeho hľadiska je najväčším znepokojujúcim trendom nedostatok ľudí, ktorí sú ochotní sťahovať sa za prácou. Len 3,8 milióna ľudí uviedlo prácu, alebo hľadanie si práce, ako dôvod svojho sťahovania medzi rokmi 2017 a 2018. Na začiatku milénia každý rok asi 5 miliónov ľudí uviedlo, že sa presťahovali z jedného z týchto dôvodov. Čísla vyznejú ešte hrozivejšie, ak vezmem do úvahy, že populácia USA počas tohto obdobia vzrástla o viac ako 30 miliónov ľudí.





Dôvody poklesu mobility nie sú úplne jasné. Jedným z možných vysvetlení sú neúnosné náklady na bývanie v mestách s najproduktívnejšou ekonomikou, napríklad v New Yorku a San Franciscu. Ďalším pravdepodobne prispievajúcim faktorom je nárast počtu pracovných miest, ktoré vyžadujú certifikovanú profesijnú licenciu. Ak ste na Floride zamestnaní ako SBSkár, po presťahovaní sa do Kalifornie od vás budú vyžadovať novú licenciu, čo sa môže odraziť na ochote sťahovať sa.



Nezvyčajne nízka miera nezamestnanosti v USA pravdepodobne nezohráva v tomto smere žiadnu rolu. Z historického hľadiska miera mobility pracovnej sily a celková nezamestnanosť nekorelujú. Ľudia sú stále schopní nájsť si prácu v blízkosti bývania, aj keď pravdepodobne takto nevyužívajú svoje zručnostinajefektívnejšie.

USA potrebujú mobilnú pracovnú silu, aby bol tamojší pracovný trh dynamickejší, no v súčasnosti to skôr vyzerá tak, že čoraz viac stagnuje.