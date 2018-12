Slovensku akútne chýbajú pracovné sily

dnes 12:31 -

Slovenská ekonomika podľa analýz ministerstva práce bude potrebovať v najbližších piatich rokoch približne 500.000 nových zamestnancov. Školstvo poskytne v rovnakom období asi 320.000 absolventov, pričom až 60 % z nich sa nevie uplatniť v odbore, ktorý študovalo.

Slovenska obchodná a priemyselná komora (SOPK), ako uviedli jej predstavitelia v pondelok na stretnutí s novinármi, vidí iba tri možné riešenia daného problému. Jednou je preškoliť tých absolventov stredných a vysokých škôl, ako aj dlhodobo nezamestnaných, ktorých vzdelanie nezodpovedá potrebám pracovného trhu. Tu podnikatelia navrhujú, aby zdroje na rekvalifikáciu dostali podniky a nie rekvalifikačné agentúry, pretože zamestnávatelia lepšie vedia stanoviť potreby, kvalifikačné predpoklady a samostatné zaškolenie.

Ďalšou možnosťou je prilákanie slovenských pracovníkov, ktorí aktuálne pracujú v zahraničí. Týchto je podľa dostupných údajov takmer pol milióna. Treťou možnosťou je dovoz pracovnej sily zo zahraničia.

Podľa podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného je zrejmé, že nastavenie systému vzdelávania v SR podľa požiadaviek trhu práce si vyžaduje dlhšiu dobu. Navyše, nikto dnes nemôže v horizonte piatich rokov plánovať kvalifikačnú štruktúru a regionálne potreby, pretože vývoj je veľmi dynamický a neustále sa mení.

Z uvedeného vyplýva, že v najbližších piatich rokoch bude Slovensko potrebovať získať zo zahraničia 150.000 až 180.000 pracovníkov. To by znamenalo, že spolu s už existujúcimi by cudzinci tvorili približne 4 % celkovej pracovnej sily na Slovensku, čo je akceptovateľné v porovnaní s inými krajinami.

SOPK spolu s Klubom 500 a neskôr aj s ostatnými zamestnávateľskými zväzmi iniciovali dialóg s vládou SR o zásadných zmenách v legislatíve pri dovoze pracovných síl z tretích krajín. Výsledkom tohto snaženia je návrh úpravy príslušných zákonných noriem, ktoré vláda už schválila a predložila na definitívne schválenie do parlamentu tak, aby tento zákon mohol začať platiť od 1. januára 2019. Aj keď tieto zmeny prichádzajú pomerne neskoro, je to pozitívny krok, ktorý v praxi prinesie pre podnikateľov výrazné zjednodušenie a uľahčenie ich práce.