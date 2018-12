Dánska lodiarska spoločnosť chce použiť odpadový rastlinný olej ako palivo

dnes 10:31 -

Nevylievajte použitý rastlinný olej do odpadu. Budete prekvapení, ako využitie môže nájsť. Dánska lodiarska spoločnosť napríklad plánuje použiť odpadový rastlinný olej na pohon svojej flotily. Ide o najnovší pokus o inováciu paliva v doprave, ktorá je pod intenzívnym tlakom na zníženie uhlíkovej stopy.

Spoločnosť D/S Norden A/S, ktorá prevádzkuje viac ako 300 obchodných lodí, zatiaľ nevie, koľko firiem bude mať záujem o dopravu nákladu na lodiach poháňaných rastlinným olejom. Chce však vybranému počtu klientov, ktorí sledujú svoju "uhlíkovú stopu", na budúci rok ponúknuť takúto službu. A podľa ich reakcie vyhodnotí, aký je o ňu záujem, uviedol generálny riaditeľ Jan Rindbo.

Podľa smernice Medzinárodnej námornej organizácie, ktorá je súčasťou Organizácie Spojených národov, musia lode znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2050 na polovicu ich úrovne v roku 2008.

Spolu s emisiami by sa mohli znížiť aj náklady na palivo. V každom prípade táto snaha už priniesla viacero inovácií a experimentov. Patria medzi ne napríklad plavidlá, ktoré sa kĺžu na bublinách, či lode využívajúce veľké prídavné rotorové plachty. Tie predstavil fínsky start-up, ktorý pritom využil známy princíp prúdenia vzduchu, odporu a vztlaku. Získal za to niekoľko cien za inovácie a kontrakty s najväčšími lodnými spoločnosťami. Oveľa prozaickejším spôsobom ako dosiahnuť efektívnejšiu spotrebu paliva je úprava trupu.

Pokiaľ ide o rastlinný olej ako palivo, dánska firma v tomto roku uskutočnila skúšobné plavby. V nasledujúcom roku 2019 by už chcela svoje plány uviesť do praxe a v roku 2020 používanie oleja rozšíriť.

Prevažná väčšina lodí spoločnosti Norden prepravuje tzv. suchý náklad, ako je uhlie, železná ruda či obilniny. Norden plánuje nakupovať palivo od firmy GoodFuels Marine v Holandsku, ktorú čiastočne podporuje spoločnosť Varo Energy zo skupiny Vitol Group.

Podľa Rindboa je ich plán skutočne uhlíkovo neutrálny, pretože rastlinný olej bol už použitý, a keby nepoháňal lode, bol by aj tak zlikvidovaný. Olej by mohol pomôcť vyriešiť aj ďalšiu výzvu v lodnej doprave: emisie síry. Od roku 2020 budú musieť plavidlá drasticky znížiť množstvo znečisťujúcich látok, ktoré vypúšťajú do ovzdušia a rastlinný olej ich neobsahuje.

Oceány nie sú jediným miestom, kde sa odvetvie dopravy pokúša znížiť emisie uhlíka. Výskumníci, ktorí hľadajú obnoviteľné palivo pre lietadlá, najnovšie pracujú so živočíšnymi tukmi, napríklad s hovädzím lojom. Tento vedľajší produkt pri spracovaní mäsa sa javí ako potenciálna udržateľná alternatíva k fosílnym palivám. Rakúska rafinéria OMV údajne pracuje na prvotriednom produkte, o ktorom tvrdí, že umožní lietadlám doletieť ďalej.