Talianska ekonomika by mohla skĺznuť do recesie v 4. štvrťroku tohto roka. Vyhlásil to hlavný ekonóm talianskej priemyselnej loby Confindustria Andrea Montanino.

Talianska ekonomika v 3. štvrťroku 2018 totiž klesla prvýkrát po štyroch rokoch rastu. Dôvodom bolo zníženie domáceho dopytu, informoval v piatok štatistický úrad Istat.

Podľa Montanina je to znepokojujúci výsledok, ktorý vyvoláva obavy z ďalšieho poklesu v 4. kvartáli, čo by znamenalo technickú recesiu.

Confindustria zatiaľ síce predpovedá talianskej ekonomike, tretej najväčšej v eurozóne, v posledných troch mesiacoch roka stagnáciu, ale nedávne zhoršenie dôvery spotrebiteľov aj podnikateľov v krajine signalizuje riziko jej poklesu.

Dôvera talianskych podnikateľov z výrobného sektora sa pritom v novembri prepadla na najnižšiu úroveň takmer za dva roky, keďže očakávania budúcej výroby klesli. A spotrebiteľská dôvera v Taliansku dosiahla v novembri najnižšiu úroveň za šesť mesiacov od mája tohto roka.