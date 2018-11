Talianska ekonomika v 3. kvartáli klesla prvýkrát za 4 roky

dnes 13:16 -

Talianska ekonomika klesla v 3. kvartáli prvýkrát za 4 roky. Dôvodom bolo zníženie domáceho dopytu.

Hrubý domáci produkt (HDP) sa za tri mesiace od júla do septembra medzikvartálne znížil o 0,1 % po náraste o 0,2 % v 2. štvrťroku, uviedol taliansky štatistický úrad ISTAT a revidoval svoj prvý odhad, ktorý počítal so stagnáciou. Bola to prvá kontrakcia talianskej ekonomiky od 2. štvrťroka 2014.

V medziročnom porovnaní HDP vzrástol o 0,7 % (v 2. kvartáli +1,2 %) a nie o 0,8 %, ako sa pôvodne predpokladalo.

Ekonomiku v 3. štvrťroku pribrzdil slabý domáci dopyt. Spotrebiteľské výdavky medzikvartálne klesli o 0,1 % a investície o 1,1 %.

Vláda v októbri znížila prognózu celoročného rastu HDP v tomto roku na 1,2 % z 1,5 %. Po revízii údajov za 3. kvartál by sa tempo expanzie muselo v posledných troch mesiacoch výrazne zrýchliť, aby sa dosiahol aspoň revidovaný cieľ.