Rozpočet nás nepripravuje na budúcnosť, kritizuje Heger z OĽaNO

dnes 11:46 -

Hoci minister financií Peter Kažimír predkladá prvý vyrovnaný rozpočet, je to rozpočet zlý. Tvrdí to poslanec za OĽaNO Eduard Heger, podľa ktorého návrh rozpočtu nezvýši kvalitu verejných služieb, a ani nás nepripravuje na budúcnosť. Kritizoval najmä fakt, že vysoké nadpríjmy rozpočtu sa neprejavujú v zlepšovaní služieb v sektoroch ako zdravotníctvo či školstvo, a ani sa z nich nevytvára vankúš na prečkanie prípadnej krízy.

„Plytváme v dobrých časoch,“ vyhlásil v rozprave k návrhu rozpočtu Heger. Upriamil pritom pozornosť najmä na sektor obrany, v ktorom Slovensko podľa neho míňa viac a skôr, ako žiadajú naši partneri a na veci, ktoré si od nás nepýtajú. „Žiadajú od nás ťažkú mechanizovanú brigádu, my kupujeme stíhačky,“ dodal s tým, že zároveň ako by sme tým hovorili ostatným sektorom ako zdravotníctvo či školstvo, že na nich peniaze nemáme, lebo sme ich dali na obranu, hoci sme nemuseli. Podobne kritizoval informatizáciu, ktorá si ročne žiada stovky miliónov eur, ale relevantné výsledky v zvyšovaní kvality a efektivity verejnej správy neprinášajú.

Kritizoval aj príjmovú stránku rozpočtu, na ktorej sa podľa neho vláda zameriava na aktivitu, a nie na majetok a spotrebu. Štátnu kasu a znižovanie deficitu tak podľa Hegera prinášajú najmä pracujúci ľudia, ktorí vplyvom zlepšovania pomerov v hospodárstve a na trhu práce platia čoraz viac odvodov a daní. „Tomuto sa môžu tešiť ak tak naozaj veľmi bohatí ľudia, oligarchovia, ale určite to nie je dobrá správa pre budúcnosť ekonomiky,“ dodal poslanec za OĽaNO.

Ako doplnil poslanec za SaS Eugen Jurzyca, fakt, že vláda napíše do návrhu rozpočtu plán vyrovnaného hospodárenia, ešte nemusí znamenať, že sa tak aj stane. Pripomenul riziká, na ktoré upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ako aj na prognózy relevantných inštitúcií, ktoré vidia hospodárenie verejnej správy Slovenska o niečo horšie, ako to predpokladá rezort financií. „Máme sľub vyrovnaného rozpočtu už o rok, ale sú s ním spojené veľké riziká a ktokoľvek bude ministrom budúci rok, bude to mať strašne ťažké,“ povedal v rozprave k rozpočtu Jurzyca.