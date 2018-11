Vláda chce rozšíriť rámec nadčasov na 400 hodín, odborári sú proti

dnes 20:46 -

Maďarská vláda chce presadiť rozšírenie rámca ročných nadčasov z terajších 250 na 400 hodín. Odborári už avizovali na 8. decembra celoštátnu protestnú akciu, informoval vo štvrtok spravodajský server Blikk.hu.

Odborári vláde vyčítajú, že s nimi o tejto iniciatíve, ktorej presadenie by znamenalo "zásadnú zmenu pravidiel sveta práce", vôbec nerokovala. Návrh totiž parlamentu predložili ako individuálnu poslaneckú iniciatívu dvoch zákonodarcov.

Jeden z predkladateľov návrhu, Lajos Kósa z vládnej strany Fidesz, vo štvrtok v parlamente zdôvodnil opatrenie tým, že by bolo výhodné najmä pre podniky, ktoré zamestnávajú sezónne, a že ide o bežnú prax v krajinách Európskej únie vrátane Nemecka.

Kósa na schôdzke s predstaviteľmi odborárov neskôr uviedol, že by súhlasil aj s tým, že nadčasy nad rámec 250 hodín by bolo možné nariadiť iba v prípade, ak sa o tom dohodnú v rámci kolektívneho vyjednávania. Súčasne odborárom priznal, že návrh by bol priaznivý pre nemecké firmy podnikajúce v Maďarsku.