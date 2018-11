Míňať by sa malo iba toľko, koľko dovolí rodinný rozpočet

dnes 9:01 -

S končiacou sa jeseňou začínajú obchodníci s kampaňou mimoriadne výhodných ponúk tovarov či služieb. Pre bežného spotrebiteľa sú tieto „neopakovateľné“ ponuky obchodníkov veľkým lákadlom. Čoho sa držať pri nakupovaní vianočných darčekov, ako nepodľahnúť vianočnému nákupnému ošiaľu a ako udržať financie pod kontrolou radí Sylvia Ďatelinková, právnička z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

"Dôkladne zanalyzujte vašu finančnú situáciu a nákupy vianočných darčekov plánujte v limitoch vlastných finančných možností. Finančnú rezervu nemíňajte. Má svoj účel a má slúžiť na preklenutie nepredvídateľných udalostí, ako je napríklad strata zamestnania či choroba. Tu platí základné pravidlo, ktoré treba dodržiavať, míňame iba toľko, koľko nám umožňuje náš finančný rozpočet," radí Ďatelinková.

Podľa nej nemalo by sa zabúdať na to, že úver je záväzok na dlhodobé obdobie a je potrebné ho splácať aj vrátane nákladov s nimi súvisiacimi. Všeobecne platí, že úver ma význam vtedy, keď sa ním financujú prostriedky dlhodobej spotreby, pričom jeho splatnosť by nemala byť dlhšia ako životnosť úverovanej veci. Kúpa vianočných darčekov na úver nie je vhodným riešením, nakoľko by sa cena darčekov poriadne predražila.

"Keď už poznáte svoj finančný rozpočet, naplánujte si, koho chcete obdarovať, čím a v akej sume. Prejdite si jednotlivé ponuky tovarov a služieb, najlepšie na internete a porovnajte ich. Na nákupy sa potom vyberte s presným zoznam a dodržte ho," zdôrazňuje právnička.

Vhodným obdobím na nákupy vianočných darčekov je začiatok decembra, keď sa obchodníci predháňajú v ponukách tovarov a služieb, začínajú sa predvianočné výpredaje a je ešte z čoho vyberať.