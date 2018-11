Dve veľké zvieratá, ktoré sa učia spolunažívať, podľa Morgan Stanley

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 8:43 -

Masívny obchodný spor medzi Spojenými štátmi a Čínou, medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, vyústil do vzájomného zvyšovania obchodných cieľ. USA uložili clo na čínske tovary v hodnote 250 miliárd dolárov a Čína reagovala odvetnými krokmi, clo na americký dovoz za 110 miliárd dolárov. Podľa niektorých očakávaní by spor mohol v budúcom roku eskalovať, ale banka Morgan Stanley tvrdí, že to nevyvolá globálnu ekonomickú studenú vojnu.

"Myslím si, že sú to len dve veľké zvieratá, ktoré sa učia navzájom spolunažívať," povedal Colm Kelleher, prezident Morgan Stanley.

Colná vojna medzi oboma krajinami sa často uvádza ako najväčšie riziko pre globálnu dôveru investorov a ohrozenie svetovej ekonomiky. Medzinárodný menový fond napríklad znížil predpovede celosvetového rastu na tento rok a rok nasledujúci práve v dôsledku obchodného napätia.





Americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching sa podľa očakávaní tento týždeň stretnú na samite G-20, pričom na programe bude aj vzájomný obchod. Kelleher uznal, že nevie, ako stretnutie dopadne, ale dúfa, že to bude znamenať začiatok "praktickejšej spolupráce medzi dvoma superveľmocami."

"Môj názor je, že prezident Trump je obchodník, je realistický, má značnú podporu zo strany Spojených štátov... Čína má z globalizácie príliš veľa výhod a on sa snaží vyrovnať túto rovnováhu," povedal Kelleher počas 17. výročného summitu Morgan Stanley v Singapure. "Myslím, že dokonca samotní Číňania pochopili dopady niektorého z týchto" sentimentov, dodal. Čínska vláda pod vedením Si Ťin-pchinga je podľa neho "veľmi praktická" a ukázala "skutočné dôkazy" o otvorení svojich trhov.





To všetko znamená, že existuje cesta ako sa zbaviť obchodného napätia, povedal Kelleher. Dokonca aj vtedy, ak by USA uvalili 25 % clo na všetok čínsky dovoz, znamenalo by to ekonomický rast Číny na úrovni 1,3 percenta, čo je "zmysluplné" číslo, ale nie niečo, čo Peking nemôže prekonať, uviedol, citujúc výskum Morgan Stanley. "Číňania majú veľa vecí, takže si myslím, že sa nám podarí nájsť nejaké riešenie, urobia sa niektoré obchody s úsmevom na tvári a myslím, že budeme môcť pokračovať."