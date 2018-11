BoE varovala, že brexit bez dohody stiahne ekonomiku do hlbokej recesie

dnes 18:46 -

Britská centrálna banka (BoE) dôrazne varovala pred brexitom bez dohody.

Ak sa britskej premiérke Therese Mayovej nepodarí získať podporu pre dohodu o vystúpení z Európskej únie (EÚ), tvrdý brexit by krajinu podľa BoE zrejme stiahol do hlbokej recesie a ekonomika by zaznamenala najhorší pokles prinajmenšom od druhej svetovej vojny.

Podľa najhoršieho scenára BoE spôsobí neriadený brexit bez dohody v priebehu jedného roka prepad ekonomiky o 8 %, zníženie cien domov o 30 % a komerčných nehnuteľností o 48 %. Na porovnanie britský hrubý domáci produkt (HDP) počas finančnej krízy v porovnaní so svojím vrcholom pred ňou klesol len o niečo viac než o 6 %.

Pochybnosti o dôveryhodnosti Británie spôsobia tiež prepad libry, ktorá by podľa BoE mohla oslabiť až o 25 % a pod paritu s dolárom. Miera nezamestnanosti by stúpla na 7,5 % a inflácia by sa zrýchlila na 6,5 %. BoE by zvýšila kľúčovú sadzbu na 5,5 %.

BoE však uviedla, že nepočíta s chaotickým brexitom. Banka načrtla aj ďalšie scenáre od takzvaného rozvratného brexitu (disruptive Brexit) po ekonomické partnerstvo, o ktoré sa snaží premiérka Mayová.

V prípade neriadeného brexitu by podľa BoE bol britský HDP do konca 2023 o 10,5 % nižší v porovnaní s alternatívou zotrvania v EÚ. V prípade dohody o brexite, ktorá zachová blízke vzťahy s EÚ, bude táto strate menšia než 4 %.

V prípade realizácie scenára rozvratného brexitu, ktorý počíta s okamžitým zavedením ciel WTO a ďalších bariér, vyčíslila BoE bezprostredný úder pre ekonomiku na 3 %, ceny domov by v takom prípade klesli o 14 %.