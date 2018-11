Osobitný odvod pre reťazce zaplatia v konečnom dôsledku ľudia

dnes 15:01 -

Osobitný odvod pre obchodné reťazce zaplatia spotrebitelia, pre vládu tak reálne hrozí zvýšenie cien potravín. Myslí si to prezidentský kandidát Robert Mistrík.

"Je jasné, že tento odvod zaplatia v konečnom dôsledku zákazníci," zdôraznil Mistrík na stredajšej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR. Podľa odhadov by mala podľa jeho slov každá domácnosť po zavedení odvodu minúť na potraviny o 75 eur navyše za jeden rok.

Pripomenul, že o zavedení osobitného odvodu pre obchodné reťazce budú poslanci rozhodovať v týchto dňoch na aktuálnej schôdzi parlamentu. Od roku 2014 pritom štát podľa jeho slov vybral od ľudí a firiem dodatočné daňové príjmy vo výške 2,4 miliardy eur. Pýtal sa teda, kam sa podeli tieto peniaze a či boli minuté efektívne.

Ak by uspel v prezidentských voľbách, chcel by tlačiť na to, aby sa peniaze daňových poplatníkov prioritne investovali tam, kde je to najpotrebnejšie. Spomenul napríklad školstvo, zdravotníctvo či cestnú a železničnú infraštruktúru.

Osobitný odvod kritizovali aj nezaradený poslanec NR SR Jozef Mihál či poslankyňa SaS Jana Kiššová. Podľa Mihála nie je tento odvod nič iné ako nová daň, ktorá zaťaží tých najchudobnejších ľudí, ktorí nakupujú v obchodných reťazcoch. Podobne aj Kiššová si myslí, že táto vláda neustále zvyšuje dane. V návrhu na zavedenie odvodu je pritom podľa jej slov jasné, komu a koľko peňazí chce vláda zobrať, ale nie je jasné, koľko komu z týchto peňazí pôjde.