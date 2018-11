Nový Zéland zablokoval použitie zariadení Huawei pri budovaní 5G siete

dnes 12:46 -

Nový Zéland sa stal ďalšou krajinou, ktorá zablokovala použitie telekomunikačných zariadení čínskeho výrobcu Huawei na vybudovanie mobilnej siete novej generácie 5G pre obavy o národnú bezpečnosť.

Spark, najväčší telekomunikačný operátor na Novom Zélande, v stredu oznámil, že spravodajská agentúra zablokovala použitie zariadení od Huawei v jeho sieti 5G, pretože predstavujú "významné riziká pre národnú bezpečnosť". Spark je totiž povinný informovať Úrad pre bezpečnosť komunikácií (GCSB) o svojich 5G plánoch.

Riaditeľ novozélandského úradu GCSB Andrew Hampton v tejto súvislosti povedal, že ak by spoločnosť Spark použila v 5G sieti zaradenia od Huawei, výrazne by sa tak zvýšilo riziko ohrozenia národnej bezpečnosti. Spark chce aj napriek tomu dokončiť novú 5G sieť do júla 2020.

Vo svete stúpa tlak proti zapojeniu čínskych technologických firiem z bezpečnostných dôvodov. Zvlášť Spojené štáty naliehajú na svojich spojencov, aby vylúčili čínskych dodávateľov z budovania 5G sietí pre obavy o kybernetickú bezpečnosť. Nové 5G siete budú totiž tvoriť ďalšiu významnú vlnu mobilnej infraštruktúry.

Huawei, najväčší svetový výrobca telekomunikačných zariadení, tak čelí odporu zahraničných vlád, ktoré sa obávajú, že jeho technológia môže byť použitá na špionáž.

Krok Nového Zélandu nasleduje po podobnom rozhodnutí v Austrálii, ktorá tiež zablokovala využitie technológií od Huawei a čínskej firmy ZTE pri budovaní 5G siete z bezpečnostných dôvodov. USA a Spojené kráľovstvo tiež vyjadrili obavy v súvislosti s Huawei a firma bola podrobená kontrole v Nemecku, Japonsku a Južnej Kórei.

Americký denník Wall Street Journal minulý týždeň uviedol, že vláda v USA sa snaží presvedčiť poskytovateľov bezdrôtových služieb, aby sa vyhli používaniu zariadenia od spoločnosti Huawei.

V Spojenom kráľovstve zase bezpečnostný výbor v júli vo svojej správe varoval, že existuje len "veľmi obmedzená istota", že telekomunikačné zariadenia spoločnosti Huawei nepredstavujú žiadnu hrozbu pre národnú bezpečnosť.

Nový Zéland je členom aliancie spravodajských služieb Five Eyes, ktorá zahŕňa aj Spojené štáty, Veľkú Britániu, Kanadu a Austráliu. Len jedna krajina sa nebráni pred Huawei. Papua-Nová Guinea uviedla tento týždeň, že bude pokračovať v dohode s Huawei o vybudovaní svojej internetovej infraštruktúry.