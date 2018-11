Tretí antibyrokratický balíček podľa OĽaNO podnikateľom nepomôže

dnes 12:31 -

Tretí antibyrokratický balíček podľa hnutia OĽaNO nezlepší podnikateľské prostredie tak, aby sa Slovensko posunulo medzi najatraktívnejšie a najprosperujúcejšie krajiny. Balíček, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR predstavilo, totiž neobsahuje podstatné opatrenia, ktoré by podnikateľom naozaj pomohli a rozviazali im ruky. Má riešiť len drobné, kozmetické úpravy, ktoré mali byť urobené už dávno. Konštatovalo to v stredu hnutie OĽaNO v tlačovej správe.

OĽaNO upozorňuje, že podnikateľské prostredie na Slovensku potrebuje zásadné a razantné odbúranie byrokracie, aby štát neprenášal svoje povinnosti na občana a podnikateľa. „Štát má slúžiť občanovi a nie naopak, ako je to u nás, že občan musí všade nosiť potvrdenia, stojí v radoch a vybavuje povolenia. Oberá ho to o čas a energiu, ktorú by mohol venovať svojej práci a rodine. Byrokracia brzdí ekonomický rast a kvalitu života ľudí,“ uviedol expert hnutia na podnikanie a ekonomiku Peter Kremský.

Kremský zároveň dodal, že ministerstvu hospodárstva sa doteraz nepodarilo presadiť ani väčšinu opatrení z 1. a 2. balíčka, ale už predstavuje tretí s podobne drobnými zmenami a dlhými termínmi. „Práve pre tento váhavý a málo odvážny prístup ministra hospodárstva Petra Žigu pri odbúravaní byrokracie Slovensko klesá v relevantných indexoch a prieskumoch podnikateľského prostredia,“ pokračoval Kremský.

V rebríčku konkurencieschopnosti WEF (The World Economic Forum) klesla SR na 41. miesto, pred Slovenskom je Poľsko aj Česká republika. Ukazovateľ Doing Business pre Slovensko sa znižuje podľa OĽaNO od roku 2015, Slovensko je už na 42. mieste na svete. „Dlhodobú nespokojnosť so zamrznutým stavom ukazujú podnikatelia už dlhé roky v prieskume Index podnikateľského prostredia PAS, kde je byrokracia jednou z najvážnejších prekážok podnikania. V takejto situácii sa ministerstvo zmôže na odbúranie pokút za počet vešiakov a chýbajúce pevné linky v hoteli,“ ozrejmil Kremský.

„Po vstupe do vlády navrhujeme razantnú zmenu pohľadu na úlohu štátu – papiere majú vybavovať štátni úradníci pre občana, nie občan pre štát. Kľúčové je zjednodušenie daňového výkazníctva, odbúranie veľkej väčšiny nahlasovacích povinností pre živnostníkov a mikrofirmy, zlepšenie prehľadnosti a stability legislatívy a prenesenie dokladovacích povinností na úrady, aby z podnikateľa nerobili poštára,“ dodal poslanec NR SR za OĽaNO Eduard Heger.

OĽANO plánuje pri antibyrokratických opatreniach presadiť najmä pravidlo jedenkrát a dosť prostredníctvom úložiska vedeného štátom, či presadiť to, že zákony s vplyvom na podnikanie sa nesmú meniť častejšie ako raz ročne. „Opatrenia OĽaNO prinesú výrazné zníženie nákladov na zamestnávanie, ušetrenie času a energie potrebných na byrokratické úkony, odstránenie prekážok zamestnávania. Nepriamo to prinesie nárast zamestnanosti, zvýšenie miezd a povzbudenie ekonomického rastu na Slovensku,“ uzatvoril Heger.