Súhlasí s poslaneckým návrhom obedov zadarmo pre školákov

dnes 12:16 -

Obedy zadarmo by sa mali od budúceho roka týkať asi 517.000 detí v školách a škôlkach, a to bez ohľadu na zriaďovateľa. Dotácia má byť v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce z dielne poslancov koaličného Smeru-SD, s ktorým v stredu s pripomienkami súhlasila aj vláda.

Celkovo by mali podľa autorov návrhu obedy zadarmo stáť štát 80 až 100 miliónov eur. Podľa návrhu má tiež zriaďovateľ školy, ktorý nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, ktorého zdravotný stav si podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje diétne stravovanie, povinnosť vyplatiť dotáciu rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, v hotovosti.

Poslanci Smeru-SD avizovali ešte úpravy v návrhu, ktorý je momentálne v parlamente v 2. čítaní. Plánujú v pléne predložiť pozmeňujúci návrh, ktorým sa má upraviť účinnosť tohto opatrenia pre jednotlivé zariadenia.

Deti v poslednom ročníku predškolských zariadení tak majú mať obedy zadarmo od 1. januára budúceho roka. Žiaci na prvom a druhom stupni základných škôl následne od septembra budúceho roka. Mestá a obce, ako aj školské zariadenia tak majú získať dostatok času na to, aby zabezpečili technické zariadenia a prípadne doplnili pracovnú silu do jedální.