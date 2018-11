Žiaden spoločný rozpočet: Skupina európskych krajín frustruje Francúzsko

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

Spoločné označenie Hanza, pre skupinu krajín vrátane Holandska, Fínska, Dánska a Lotyšska, sa odvoláva na konfederáciu mestských štátov s voľným obchodom v severnej časti Európy zo 14. Storočia. Tieto štáty už asi rok spochybňujú rozhodné úsilie Francúzska posilniť hospodársku úniu prostredníctvom návrhov, ako je napríklad aj zostavenie rozpočtu eurozóny. "Nie je to len otázka, či to chcete alebo nie, je to oveľa zložitejšia záležitosť, musíte sa opýtať na to, na aký účel, kto to zaplatí a kto bude mať právomoc rozhodovať, či to bude mať zmysel a či to bude fungovať," povedal nemenovaný európsky úradník zainteresovaný do spolku.

Skupina sa domnieva, že aby sa prehĺbila integrácia medzi 19 krajinami, musí každá vláda zvážiť svoje vlastné fiškálne záväzky a zaviesť potrebné politiky, čo by ale znížilo úsilie na úrovni eurozóny. "Sme rozhodne za reformu eurozóny, otázkou je, aký druh reformy by to mal byť", cituje CNBC európskeho úradníka, ktorý je členom skupiny, ktorá sa stretá zvyčajne každé dva mesiace po Euroskupine.



Rozdielne názory na to, ako postupovať v rámci eurozóny, nie sú samozrejme nič nové. Zdá sa však, že dosiahli novú úroveň, keď francúzsky minister financií Bruno Le Maire verejne uviedol, že Paríž frustruje táto skupina krajín. "Predstavme si, že Francúzsko sa pokúsi vytvoriť klub južných krajín s Portugalskom, Talianskom, Španielskom, aká by bola reakcia ostatných členských štátov? Myslíte si, že by to bolo pozitívne? Myslíte si, že by to zlepšilo situáciu v Európe?," pýtal sa Le Maire vo Financial Times. "Nestotožňujem sa s myšlienkou vytvoriť nové kruhy, nové kluby a nové ligy v rámci Európy," dodal. Jeho komentáre nasledovali po stretnutí s jeho holandským náprotivkom Wopke Hoekstrom, často označovaným za šéf Hanzy.





Francúzsky minister financií, Bruno Le Maire (vľavo) a holandský minister financií Wopke Hoekstra

Le Maire na minuloročnej tlačovej konferencii v Bruseli uviedol, že cieľom je mať rozpočet eurozóny zavedený v roku 2021. Napriek nemeckej podpore sú otvorené otázky o tom, koľko peňazí by eurozóna musela dať bokom na financovanie takéhoto rozpočtu. Nemecký minister financií Olaf Scholz povedal na tej istej tlačovej konferencii, že je dôležité posilniť eurozónu, pretože po Brexite bude najvýznamnejším motorom rastu Európy. "Eurozóna sa stane ešte dôležitejšou v rámci Európskej únie. Ak Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu, 85 % HDP sa bude produkovať v eurách," povedal Scholz. Francúzsko a Nemecko chcú dosiahnuť dohodu o návrhu rozpočtu pre eurozónu budúci mesiac.

Hanza "je skupina krajín, ktorá sa pokúša vytvoriť protiváhou francúzsko-nemeckej línii, čo je normálny krok, pretože hlas samotnej menšej krajiny by bol len sotva počuť", povedal Carsten Brzeski, hlavný ekonóm ING. "Spoločným menovateľom tejto skupiny je, že nepotrebujeme žiadne ďalšie reformy menovej únie... hlas, ktorý mnohí politici v Berlíne oceňujú. Umožňuje nemeckej vláde prijať francúzske návrhy a súčasne poskytuje dostatočnú protiváhu, aby neprešlo všetko," povedal Brzeski.

V súčasnosti patrí do skupiny osem krajín, ale zástupcovia hovoria, že sú otvorení prijatiu ďalších. Zároveň sa ale snažia o zachovanie určitej súdržnosti v skupine.

Ricardo Garcia, hlavný ekonóm pre eurozónu z UBS, povedal, že súčasný rámec sa pravdepodobne významne nezmení, čo znamená, že ak zasiahne nasledujúca kríza, nech už je to kedykoľvek, eurozóna sa s ňou bude musieť vyrovnať súčasnými mechanizmami alebo vytvoriť nové. "Čokoľvek dosiahneme do polovice decembra, bude to odpoveďou na Brexita a budeme niečo mať pre ďalší pokles." Reforma eurozóny sa má prediskutovať na samite v Bruseli o dva týždne.