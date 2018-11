Digitalizácia môže zvýšiť HDP Slovenska o 16 miliárd eur

dnes 10:31 -

Ako uviedli v stredu v Bratislave autori štúdie, tradičné zdroje rastu sa pomaly vyčerpávajú. Za posledných 30 rokov Slovensko zaznamenalo rýchly rozvoj. HDP na obyvateľa vzrástlo medzi rokmi 1996 a 2017 o 114 %. Zaslúžili sa o to predovšetkým dynamický vývoz, investície zo zahraničia, výhodná cena práce a v neposlednom rade dotácie z fondov Európskej únie. Lenže tieto zdroje rastu postupne narážajú na svoje limity.



Podľa Heleny Šarkanovej zodpovednej za McKinsey Digital na Slovensku produktivita Slovenska zaostáva za zvyškom Európy. HDP na odpracovanú hodinu je o štvrtinu nižšie, ako je priemer "veľkej päťky EÚ" (Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko a Španielsko). Výhoda lacnej pracovnej sily sa postupne znižuje. Slovenská ekonomika je podkapitalizovaná - základný kapitál na zamestnanca je zhruba o polovicu nižší ako v týchto krajinách. Zároveň sa prejavujú negatívne demografické trendy, znižovanie pôrodnosti, emigrácia či starnutie. Slovensko podľa autorov štúdie potrebuje nový motor ekonomického rastu, a tým by mohla byť práve digitalizácia.



Slovensko má podľa McKinsey potenciál dohnať "digitálnych šampiónov", medzi ktorých sa radia štáty Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko), Škandinávie (Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko), Estónsko a Írsko. Hlavnými výhodami Slovenska sú otvorenosť trhu, veľký podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ako aj široká dostupnosť digitálnej infraštruktúry, zdôrazňuje štúdia.

Digitálna ekonomika na Slovensku tvorila v roku 2016 takmer 6 % celkového HDP – o niečo menej ako u digitálnych šampiónov, kde to bolo v priemere 7 % HDP. Okrem tradičných spoločností, ktoré začínajú do digitalizácie investovať, na Slovensku vyrástlo aj niekoľko úspešných technologických firiem, ako napríklad Eset, Pixel Federation, Exponea alebo Sli.do.



Digitalizácia podstatne zmení charakter potrebných vedomostí a schopností obyvateľstva. "Už dnes existujú technológie, ktoré umožňujú automatizovať až 53 % pracovných aktivít na Slovensku. To by predstavovalo až 1,2 milióna pracovných miest. Dosah na zamestnanosť a celkovú produktivitu bude závisieť od pripravenosti ľudí a štruktúry ekonomiky. Ľudia si prácu pravdepodobne nájdu tak, ako to bolo aj v predchádzajúcich technologických revolúciách. Automatizácia teda predstavuje príležitosť posunúť ekonomiku k produkcii vyššej pridanej hodnoty," upozornil Dan Svoboda, Managing Partner pre McKinsey Čechy a Slovensko.