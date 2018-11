Brexit bez dohody by bol "katastrofou" pre automobilový priemysel

dnes 11:16 -

SMMT, ktoré pred referendom v roku 2016 podporilo zotrvanie v bloku, zverejnilo najnovšie varovanie na každoročnej slávnostnej večeri v Londýne.



"Odchod bez dohody bude katastrofou - závody sa zatvoria a pracovné miesta sa stratia," povedal výkonný riaditeľ SMMT Mike Hawes. Zdôraznil, že aj keď brexit nie je to, čo automobilový sektor chcel, uvedomuje si, že dohoda o vystúpení sa rodila ťažko a prináša prechodné obdobie, vďaka ktorému sa priemysel vyhne "pádu z útesu".

Pripomenul, že automobilky potrebujú ambicióznu dohodu pre svoju budúcnosť, ktorá im zaručí plynulý obchod s ich najdôležitejším trhom. Vyzval preto všetky strany, aby mali na pamäti, čo všetko je v hre.

Priemyselná organizácia tiež zverejnila výsledky z novembrového prieskumu medzi 182 členskými organizáciami v Spojenom kráľovstve. Takmer tri štvrtiny z nich sú presvedčené, že chaotický brexit bez dohody by im spôsobil vážne škody a ohrozil ich budúcu životaschopnosť.



Viac ako polovica respondentov uviedla, že ich prevádzku už zasiahla neistota v súvislosti s brexitom. Tretina opýtaných potvrdila, že pre brexit odložili alebo zrušili investície v Británii, zatiaľ čo 20 % už kvôli tomu prišlo o dôležité obchody.



SMMT dlho obviňuje pretrvávajúcu neistotu týkajúcu sa brexitu z poklesu investícií v Spojenom kráľovstve. Varuje tiež pred škodlivým vplyvom nových colných kontrol po brexite. Výrobné procesy automobiliek v Spojenom kráľovstve komplikuje dovoz komponentov, ktoré navyše zdraželi po oslabení libry v reakcii na rozhodnutie o brexite.

Automobilový priemysel v krajine zamestnáva približne 800.000 ľudí a v minulom roku vyrobil 1,59 milióna vozidiel. Asi 80 % z nich bolo vyvezených, väčšinou do Európy.