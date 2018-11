Vďaka rekreačným poukazom bude podľa SNS dovolenka na Slovensku dostupnejšia

dnes 11:16 -

"Verím, že tak ako poslanci pochopili výhody tohto opatrenia, nájdu pochopenie aj u zamestnávateľov. Tento inštitút je v podstate forma odmeny, z ktorej sa neplatia odvody," priblížil v stredajšom stanovisku predseda NR SR a SNS Andrej Danko.



Na strane zamestnávateľa budú rekreačné poukazy podľa jeho slov určitým bonusom pre zamestnanca, odmena za jeho lojálnosť. "Je to jeden z ďalších nástrojov, ktorý môže prehĺbiť sociálnu väzbu zamestnanca a zamestnávateľa, zvýšiť kvalitu života," dodal Danko.



SNS pripomenula, že rekreačné poukazy sa pridávajú k zníženej 10-percentnej dani z pridanej hodnoty na ubytovacie služby. Podľa Danka pritom poukazy už roky poznajú vo viacerých štátoch Európy, ako napríklad vo Francúzsku, Maďarsku či v Taliansku. V týchto štátoch sa podľa neho vďaka opatreniu zvýšil záujem o domáce dovolenky.



Podľa novely bude zamestnávateľ, ktorý zamestnáva minimálne 50 zamestnancov, od budúceho roka prispievať na dovolenku na Slovensku sumou maximálne 275 eur. To tvorí 55 percent z rekreačného poukazu. Poukazy bude môcť využívať zamestnanec, ktorý u daného zamestnávateľa pracuje minimálne dva roky.



Novelu pôvodne vrátil prezident SR Andrej Kiska poslancom parlamentu na opätovné prerokovanie. Právna norma podľa neho neprimerane diskriminuje časť zamestnancov v nároku na získanie príspevku na rekreáciu.



Prezident upozornil, že schválený zákon vytvoril tri rôzne skupiny zamestnancov z pohľadu nároku na príspevok na rekreáciu, a to v závislosti od toho, či v podniku pracujú menej alebo viac ako dva roky a či podnik zamestnáva menej alebo viac ako 50 ľudí.