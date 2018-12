Rady nielen pre začínajúceho investora: Ako sa vyhnúť hlúpym chybám, keď akciový trh padá

Zdroj: HumbleDollar

Foto: getty images

dnes 0:08 -

Dôležité je zabezpečiť, aby ste v nasledujúcich rokoch neprikročili k príliš mnohým sebapoškodzujúcich investičným rozhodnutiam. Stačí sa držať štyroch scenárov.



Ak nakupujete akcie pravidelne, zachovajte si chladnú hlavu a pokračujte tak ako doteraz

Samozrejme, cena akcií, ktoré vlastníte, sa môže výrazne znížiť. Ale pravidelný nákup znamená, že v súčasnosti kupujete akcie za nižšie ceny. Inými slovami, súčasný pokles trhu má aj obrovskú výhodu. Čím viac dokážete ušetriť každý mesiac a čím ste mladší, tým väčšie tá výhoda je. Ako regulérny nákupca akcií by ste sa mali tešiť, že ceny akcií sú nízke počas vašich náročných rokov sporenia a želať si, že budú drahé, keď sa blíži čas, že ich budete chcieť predať a užiť si likviditu.



Ak budete musieť siahnuť na portfólio, spočítajte si hotovosť

Spočítajte si, koľko peňazí budete potrebovať z vašich finančných nástrojov v najbližších niekoľkých rokoch. Máte potrebnú sumu v hotovostných investíciách a vysokokvalitných krátkodobých dlhopisoch? Ak nie, mali by ste zvážiť navýšenie potrebných peňazí z rizikovejšej časti vášho portfólia. Skutočnosťou je, že ak máte peniaze, ktoré budete musieť minúť v najbližších piatich rokoch, je finančne nebezpečné, aby boli v akciách a vysoko rizikových dlhopisoch. Možno si poviete, že nie je čas predávať akcie, keď index S & P 500 klesol o 10 % od svojho vrcholu. Ale poďme sa na veci pozrieť z iného uhla. Ak je toto začiatok medvedieho trhu, veci by mohli skončiť ešte oveľa horšie. Počas medvedieho trhu, definovanom ako pokles o 20 %, sa pokles v priemere pohybuje okolo 35 %, aj keď presný priemer sa líši v závislosti od toho, ktorý index a aké časové obdobie sa berie do úvahy. Je oveľa lepšie predávať pri mierne nižšej cene ako predaj odsúvať a následne zistiť, že potrebujte peniaze, ale ceny akcií stále klesajú.







Ak máte pocit, že máte príliš veľa akcií, je čas to prehodnotiť

Máte pocit, že pridávaním čerstvých úspor do svojho portfólia, len míňate peniaze? Čo potom strach, keď začnú akcie klesať? Zbytočne sa nestresujte. Nikto nevie, kde sa budú ceny akcií pohybovať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, čo znamená, že by ste nemali rozhodovať o tom, či si prikúpite alebo predáte len na základe vašej, alebo niekoho iného domnienky. Takže čo by malo byť určujúcim faktorom? Viac ako o čomkoľvek, by ste mali premýšľať o tom, ako by ste reagovali, ak by ceny akcií klesli o ďalších 10 % alebo 20 %. Mohli by ste to prežiť, alebo by ste z toho boli nešťastní a potenciálne by ste mohli prepadnúť panike a predať za výpredajové ceny? Ak už máte pocit úzkosti, je pravdepodobné, že bude najlepšie prepadnúť panike už dnes a mierne znížiť svoju pozíciu v akciách, kým sú ceny stále na pomerne vysokých úrovniach. Šance na pekný zisk tu stále sú.



Ak máte pocit, že vaša pozícia v akciách je podhodnotená, pripravte sa na opätovný vstup

Začnite tým, že zvážite, akú časť portfólia chcete presunúť do akcií. Ďalej si určite investičný ciel, aká má byť návratnosť investovaných peňazí. Opäť by to nemalo byť založené na nejakom divokom hádaní o smerovaní akciového trhu. Namiesto toho je dôležité, čo zvládne váš žalúdok. Ak sa súčasná korekcia zmení na medvedí trh, história naznačuje, že pokles medzi najvyššími a najnižšími hodnotami bude trvať o niečo viac ako rok, hoci ostatné medvedie trhy trvali od troch mesiacov po tri roky. To znamená, že by sme mohli byť v prvých dňoch tohto poklesu a ceny by časom mohli oveľa viac stratiť na svojej atraktivite. Opäť však neexistujú žiadne záruky. Tento pokles by mohol trvať oveľa dlhšie a byť oveľa väčší ako typický pokles. Ale rovnako by nemusel ani nikdy prerásť do medvedieho trhu. Riešením môže byť, že vezmete peniaze, ktoré ste si vyčlenili na akcie, a rozdelíte ich do 24 mesačných investícií podľa nasledujúceho plánu. Ak hodnota S & P 500 klesne o ďalších 5 percent, čím klesne o 15 % voči svojmu historickému maximu, môžete zdvojnásobiť výšku mesačných investícií. V prípade, že S & P 500 klesne o 25 % zo svojho maxima, na 2198, strojnásobíte svoj vklad každý mesiac. Možno to vyzerá až príliš agresívne, v takom prípade si plán upravte podľa vlastnej tolerancie voči riziku. Ale nech už je ten plán akýkoľvek, prilepte si ho na svoj stôl, na chladničku, či iné miesto, kde ho budete mať neustále pred očami. Bude vám to pripomínať k čomu ste sa zaviazali, ak nastane pokojnejšia situácia na trhoch.