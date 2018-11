Jozef Makúch sa vzdáva funkcie guvernéra NBS, o post prejavil záujem minister financií Peter Kažimír

Zdroj: SITA;TASR

Foto: TASR/ Dano Veselský;AP

dnes 13:16 -

Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Makúch predložil bankovej rade oznámenie o vzdaní sa funkcie guvernéra, a to uplynutím 1. marca 2019. V prípade neskoršieho dňa účinnosti vymenovania nového guvernéra NBS až do tohto neskoršieho dňa bude Makúch plne zastávať a vykonávať funkciu guvernéra. Informovala o tom NBS prostredníctvom tlačového komuniké.

Podľa medializovaných informácií by Makúcha na poste guvernéra centrálnej banky mal vystriedať súčasný minister financií Peter Kažimír. Avšak niekoľkomesačné špekulácie nechce rezort financií komentovať. Na otázky médií Kažimír vždy odpovedal len stroho, a to že sa venuje rozpočtu na budúci rok. Makúch naznačil svoj odchod z postu guvernéra centrálnej banky prvýkrát na jeseň.