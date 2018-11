Paríž zníži podiel jadra na výrobe elektriny, odchod ale neplánuje

dnes 13:16 -

Do ukončenia súčasného mandátu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona nezatvorí Francúzsko žiadnu z jadrových elektrární, až na elektráreň Fessenheim. Navyše, na rozdiel od Nemecka Francúzsko neplánuje úplný odchod od jadra, iba zníženie jeho podielu na produkcii elektrickej energie. Uviedol to v utorok prezident Emmanuel Macron, ktorý predstavil dlhoočakávanú energetickú stratégiu na ďalšie roky.

Macron povedal, že Francúzsko zníži podiel jadra na produkcii elektrickej energie z terajších 75 % na 50 % do roku 2035. Potvrdil tak slová ministra životného prostredia, ktorý tento plán naznačil pred týždňom. Macron spresnil, že do spomínaného obdobia odstaví Paríž 14 jadrových reaktorov z celkového počtu 58 aktívnych reaktorov, ktoré spravuje štátna spoločnosť EdF.

Do skončenia súčasného mandátu prezidenta by mali činnosť ukončiť len dva reaktory, ktoré sú súčasťou jadrovej elektrárne Fessenheim pri hraniciach s Nemeckom. Najstaršie reaktory v krajine boli uvedené do prevádzky v roku 1977, čím už presiahli projektovanú životnosť 40 rokov. Ich prevádzku chce vláda podľa Macrona ukončiť v lete 2020.

Úplný odchod od jadra ale krajina neplánuje. Ako uviedol prezident, "znížiť úlohu jadrovej energie neznamená zrieknuť sa jej". Na jednej strane je jadro základom plánov francúzskej vlády znížiť emisie skleníkových plynov, na strane druhej zabezpečuje prácu zhruba pre 220.000 ľudí.

Určitý odchod však Paríž pripravuje, a to od využívania uhlia ako energetického zdroja. V tejto súvislosti Macron informoval, že do roku 2022 sa v krajine uzatvoria zvyšné štyri uhoľné elektrárne.

Francúzska vláda chce zároveň výrazne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na produkcii elektriny. Napríklad podiel veternej energie na výrobe elektriny chce do roku 2030 zvýšiť oproti súčasnému stavu na trojnásobok a podiel slnečnej energie na päťnásobok.