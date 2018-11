EÚ a Nemecko by mali zrušiť projekt Nord Stream 2

dnes 12:31 -

EÚ a Nemecko by mali zrušiť plynárenský projekt Nord Stream 2. Zrušenie projektu Nord Stream 2 by bola primeraná reakcia Nemecka a EÚ na pokračujúcu agresiu Ruska voči Ukrajine. Uviedol to vedúci komunikačného oddelenia a hovorca opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Róbert Buček.

"Plánovaný plynovod Nord Stream 2 je v daných politických reáliách klinom do súdržnosti Európskej únie, ktorý využívajú jej kritici," povedal predseda SaS Richard Sulík.

Podľa Sulíka "je krajne farizejské, aby európske energetické spoločnosti s tichou podporou svojich vlád pracovali na vylúčení Ukrajiny a ďalších tranzitných krajín vrátane Slovenska z tradičnej prepravy ruského plynu do západnej Európy, ale na druhej strane sa pohoršovali nad agresiou Ruska voči svojmu najbližšiemu susedovi".

Európska verejnosť potrebuje podľa SaS jasné, principiálne postoje Európskej únie a členských štátov voči ruskej expanzívnej politike.

"Slovensko ako člen EÚ má neblahú historickú skúsenosť s ruskou okupáciou a terorom, ktorý zadusil slobodu a demokraciu v našej krajine na dlhé roky. O to viac súcití s ukrajinským ľudom," povedal poslanec Národnej rady SR Martin Klus.

Liberáli vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby zvýšila tlak na zrušenie projektu Nord Stream 2, ktorý nemá opodstatnenie z hľadiska európskej energetickej bezpečnosti, ale ktorý ekonomicky poškodí štáty strednej a východnej Európy a prinesie výhody Ruskej federácii.