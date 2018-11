Zmluva o brexite by podľa Trumpa mohla poškodiť obchodnú dohodu medzi Britániou a USA

dnes 12:16 -

Americký prezident Donald Trump naznačil, že zmluva o brexite, ktorú podporuje britská premiérka Theresa Mayová, by mohla ohroziť dohodu o americko-britskom obchode. Prezident USA novinárom povedal, že zmluva o odchode z bloku "vyznieva ako skvelá dohoda pre EÚ". "Ak sa teraz pozeráte na túto zmluvu, (Veľká Británia) možno nebude schopná obchodovať s nami. A to by nebola dobrá vec. Nemyslím si, že to tak chceli," konštatoval Trump. Informoval o tom portál bbc.com.

Trumpove slová sa zdajú ako naznačenie, že dohoda s EÚ bude znamenať, že Británia nebude môcť vyjednávať o voľnom obchode s USA. Šéf úradu britskej vlády David Lidington však konštatoval, že Trumpove vyjadrenia "nie sú neočakávané" a vždy to bolo tak, že vyjednávania o obchodnej dohode s USA sú "náročné". "USA sú tvrdý vyjednávač," uviedol Lidington pre BBC. Prezident Trump podľa jeho slov vždy veľmi jasne povedal: "Na prvé miesto kladiem Ameriku". "Čiže ja by som očakával, že britská premiérka dá na prvé miesto britské záujmy," dodal šéf úradu britskej vlády.

