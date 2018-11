Nemecko je proti návrhu tvrdších emisných limitov pre nákladné autá

dnes 12:01 -

Členské štáty EÚ začali rokovania s cieľom dosiahnuť kompromis o prvých emisných limitoch pre ťažké nákladné vozidlá, ktoré predstavujú takmer štvrtinu emisií súvisiacich s dopravou.

Konečné ciele bude ešte potrebné prerokovať s európskymi zákonodarcami, ktorí začiatkom tohto mesiaca hlasovali za prísnejšie limity ako tie, ktoré navrhla v máji Európska komisia.

Nemecko, ktorého automobilový priemysel je jedným z motorov jeho ekonomiky, tvrdí, že nové limity by nemali presahovať návrh Európskej komisie, podľa dokumentu, ktorý stanovuje pozíciu Berlína z 20.

novembra.

EÚ v súčasnosti nemá žiadne obmedzenia na emisie CO2 produkované nákladnými automobilmi.

Holandsko požaduje väčšie zníženie emisií skleníkových plynov z nákladných automobilov v rámci boja proti globálnemu otepľovaniu. Amsterdam je za zníženie emisií CO2 z nákladných automobilov o 20 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030.

Francúzsko bude tiež presadzovať ambicióznejšie ciele, ako navrhla Európska komisia v máji, hoci ešte nepredložilo konkrétne čísla, uviedol predstaviteľ EÚ, ktorý nechcel byť menovaný.

Mnohé ďalšie členské štáty stále formujú svoje pozície, o ktorých by mali 20. decembra diskutovať ministri životného prostredia EÚ.

Extrémne teploty na severnej pologuli toto leto vyvolali veľké obavy, čo viedlo k názoru, že je potrebné zrýchliť boj proti klimatickým zmenám. Výsledkom je, že niektoré krajiny vyzývajú na zníženie emisií rýchlejšie, než sa plánovalo.

Európsky parlament podporil nový cieľ, a to zníženie emisií CO2 o 20 % do roku 2025 a 35 % do roku 2030, napriek varovaniam výrobcov nákladných automobilov, že by to mohlo spôsobiť stratu pracovných miest a spomalenie rastu.

Ak sa v decembri dosiahne spoločná pozícia vlád EÚ, rokovania medzi tromi zákonodarnými inštitúciami Únie o konečných cieľoch odštartujú začiatkom budúceho roka.