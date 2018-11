Brexit bude Britániu aj v prípade dohody stáť minimálne 100 mld. GBP

dnes 16:31 -

Brexit podľa predstáv vlády bude Veľkú Britániu do roku 2030 stáť 100 miliárd GBP (113 miliárd eur), uvádza sa v štúdii britského inštitútu pre ekonomický a sociálny výskum NIESR. Hrubý domáci produkt (HDP) bude nižší o 3,9 %.

"To zodpovedá strate ekonomického výkonu Walesu alebo londýnskeho City," uvádza sa v štúdii. NIESR porovnával vládou preferovaný scenár rovnako ako ďalšie možné scenáre s alternatívou, že krajina by zostala súčasťou Európskej únie (EÚ).

Britský minister financií Philip Hammond, naopak, tvrdí, že vďaka vládou vyrokovanej dohode s EÚ na tom bude krajina lepšie.

Dohoda o vystúpení Veľkej Británie z EÚ počíta s finančným vyrovnaním v odhadovanej výške 35 miliárd GBP až 39 miliárd GBP. Podľa vládou preferovaného scenára sa po vystúpení v marci 2019 začne prechodné obdobie, ktoré by malo trvať do decembra 2020, a potom by mali obe strany uzatvoriť obchodnú dohodu. Tento scenár by podľa NIESR spôsobil prudký prepad obchodu a investícií. Opustenie spoločného trhu totiž zvýši prekážky pri obchode so službami, čo zníži atraktivitu predaja služieb zo Spojeného kráľovstva.

"To bude odradzovať od investícií v Spojenom kráľovstve a nakoniec to bude znamenať, že pracovníci v Spojenom kráľovstve budú menej produktívni, než by boli v prípade, že by krajina zostala v EÚ."

V priebehu prvého desaťročia od skončenia sa prechodného obdobia, teda od roku 2020 do roku 2030, by HDP na hlavu klesol o 3 %, čo by na osobu znamenalo priemerné náklady 1090 GBP v dnešných cenách. NIESR tiež odhaduje, že celkový obchod medzi Britániou a EÚ by klesol o 46 %.

V prípade dlhšieho zotrvania krajiny v colnej únii aj po skončení sa prechodného obdobia by účet za brexit do roku 2030 predstavoval 70 miliárd GBP. Podľa iného scenára, ktorý preferujú podporovatelia brexitu, čo je "vystúpenie bez dohody", by sa do roku 2030 znížilo HDP o 5,5 % alebo 140 miliárd GBP.