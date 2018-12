Pravda o investovaní: Kto je úspešnejší, ženy alebo muži?

Zdroj: The Guardian

Foto: getty images;YT/SKY news

dnes 0:54 -

Prevažná väčšina správcov fondov sú muži. Takmer vždy šéfujú veľkým bankám muži. Na poste finančného poradcu väčšinou stretnete muža. Napriek tomu je skutočnosťou, že vo všeobecnosti muži nie sú tak dobrí v investovaní.



Štúdia od Warwick Business School sa zaoberala návykmi mužov a žien, ktorí obchodujú s akciami a finančnými prostriedkami prostredníctvom služby Barclays Smart Investor. Vedci zistili, že ročný výnos v prípade mužov, ktorí investovali cez túto stránku, bol len o 0,14 % vyšší ako výkon FTSE 100.

Výsledky žien však boli výrazne odlišné. Ženy investorky dosiahli v priemere ročný zisk o 1,94 % lepší ako FTSE. Za dlhšie obdobie to predstavuje obrovský rozdiel. Ak by FTSE rástol o 5 % ročne, pri investovaní 100 libier za mesiac, muži si za 20 rokov pripíšu zisk vo výške 18 000 libier, zatiaľ čo ženy dosiahnu 28 000 libier.

Čo také robia muži pri investovaní zle a čo robia ženy správne?





Najväčší rozdiel bol v type akcií, ktoré si vybrali. Príliš veľa mužov nadchýna potenciálna výhra v štýle lotérie. Potenciálne vysoký zisk z vysoko špekulatívnych akcií alebo nástrojov, ktoré sa zdajú byť lacné, ale ktoré môžu rásť na hodnote. To znamená, že v minulosti by pravdepodobne nakúpili penny stocks, čo sú akcie veľmi malých firiem, ktorých cena je obvykle nižšia ako 1 dolár. Napríklad lacné akcie v turkménskych ropných spoločnostiach. Tí istí blázni dnes vsádzajú na počiatočné ponuky mincí (ICO) a veria tomu, že ide o ďalšie Bitcoiny. Držme im palce.



Druhá vec je, že muži majú problém vyrovnať sa s niečím, čo nedopadlo dobre. Jednou z najhorších chýb pri investovaní je držať sa akcií aj po tom, čo padajú, s nádejou, že sa zotavia a straty zmažú. Ženy s väčšou pravdepodobnosťou dokážu znížiť svoje straty, muži sa pozície držia až kým nevidia, že sa akcie úplne stratili hodnotu.



Potom sú to emócie. Zdá sa, že muži reagujú citlivejšie na medializované správy než ženy a preto s väčšou pravdepodobnosťou budú častejšie kupovať aj predávať. S tým ale súvisí jedna skúsenosť z ostatných rokov. A síce, že vysoká úroveň obchodovania má tendenciu znižovať návratnosť. Štúdia zistila, že ženy investovali v priemere deväťkrát ročne, zatiaľ čo muži až 13-krát. Výskum spracoval správanie sa 2 800 investorov počas 36-mesačného obdobia.



Pre mužov je prvoradé zhodnotenie, pre ženy bezpečnosť, na základe čoho je si volia aj všeobecný prístup k riadeniu investície. "Muži budú s mierne väčšou pravdepodobnosťou siahať po viac špekulatívnych akciách, zatiaľ čo ženy sa budú viac zameriavať na akcie, ktoré už majú dobré výsledky. Ženy majú tiež dlhodobejšiu perspektívu, obchodujú menej často. To pravdepodobne znamená, že ženy investujú viac na podporu svojich finančných cieľov, zatiaľ čo mužov priťahuje niečo, čo považujú za vzrušenie z investovania," hovorí Neil Stewart, profesor z Warwick Business School, ktorý prieskum viedol.







O ženskom inštinkte v investovaní hovorí aj povedal Juraj Kováč, riaditeľ obchodného oddelenia Across Private Investments. "Zo skúseností viem, že väčšina žien je so svojimi konzervatívnejšími investičnými rozhodnutiami spokojnejšia ako muži. Veľkú úlohu tak u nich zohráva dôslednosť a opatrnosť, čo považujem za veľmi žiaduce vlastnosti pri posudzovaní investícií."

Ak patríte medzi tých, čo sa pred desiatimi rokmi popálili na špekulatívnej investícii do spoločností zaoberajúcej sa prieskumom ropy, možno ste sa poučili a dnes radšej investujete takmer výlučne prostredníctvom lacných indexových fondov. V takom prípade budete najskôr muž. Stále by ste však pri umiestnení aktíva mali brať do úvahy drahé a lacné trhy. V súčasnosti vyzerajú britské akcie ako prekvapivo lacné a cenovo výhodné kvôli Brexitu, aj keď nakoniec môže byť všetko inak. Asi by bolo lepšie nechať si poradiť od nejakej ženy.