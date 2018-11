Slovensko by malo mať posty inovačných diplomatov v štyroch krajinách

dnes 14:46 -

Slovensko by malo mať inovačných diplomatov v USA, Číne, Izraeli a Fínsku. Tieto miesta by mali byť personálne zabezpečené do 30. júna 2019. Uvádza sa v iniciatívnom materiáli Návrh inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý je zaradený na rokovanie vlády v stredu (28.11.). Pilotné opatrenie má podporiť inovačnú výkonnosť slovenskej ekonomiky.

Posty v uvedených štátoch sú spoločným návrhom úradu vicepremiéra a rezortu diplomacie. Krajiny sú domovom technologicky progresívnych nadnárodných spoločností a zároveň stovky výskumno-vývojových inštitúcií. V USA, Izraeli a Fínsku už Slovensko pilotuje niektoré ad hoc prístupy k medzinárodnej spolupráci v oblasti inovácií.

ÚPVII je koordinátorom inovačnej diplomacie a má ambíciu systémovo budovať kapacity SR v tomto smere. Inovační diplomati budú mať možnosť disponovať nástrojom hybridného financovania úradu na podporu medzinárodnej spolupráce a projektov v experimentálnom vývoji a inováciách. „Základnou podmienkou získania zo systémového nástroja bude potrebná alokácia súkromných zdrojov na vytvorenie pákového efektu,“ konštatuje sa v materiáli.

Podľa návrhu má byť riadenie a personálne obsadenie v kompetencii ÚPVII a rezort diplomacie a európskych záležitostí ako gestor zahranično-ekonomickej politiky má udeľovať inovačným diplomatom diplomatický status. Pri ich pôsobení bude platiť jednotné riadenie zahraničnej služby a ich priama podriadenosť vedúcemu zastupiteľského úradu. Na rokovanie vlády do 31. júla 2021 by mal vicepremiér pre investície a informatizáciu predložiť informáciu o výsledkoch pôsobenia inovačných diplomatov.

Postup, ktorý navrhuje úrad podpredsedu vlády, vychádza zo skúsenosti aj škandinávskych krajín a Českej republiky, ktorá sa podobá SR štruktúrou verejnej správy.