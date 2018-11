Nové dôkazy: Rozdávanie hotovosti nevedie k lenivosti ani k nákupom z pokušenia

Zdroj: QZ;IRIN

Foto: getty images

dnes 0:21 -

Rozdávanie hotovosti. Debata, ktorá sa objavuje v súvislosti s nedostatočným ekonomickým rastom, ako liek na trh práce, ktorý ovládnu stroje, ale aj ako účinný nástroj v boji proti chudobe. Pokiaľ ide o zmiernenie chudoby v rozvojovom svete, celé roky boli dobročinné organizácie a vlády naliehavo vyzývané, aby začlenili chudobných do svojich ekonomík tým, že im poskytnú základnú sumu hotovosti. Treba však upozorniť, že ide o nepodmienené hotovostné prevody, teda nie základný garantovaný príjem. Platby sú časovo ohraničené a peniaze sa poskytujú len chudobným domácnostiam, ktoré ich použijú v súlade s vlastnými potrebami. Napriek tomu sú do dnes tieto programy plné kontroverzií, pričom kritici argumentujú, že rozdávanie hotovosti len podporuje závislosť, negatívne ovplyvňujú trh práce a stavia členov komunity voči sebe navzájom.



Nespokojnosť sa objavuje už pri výbere príjemcov, to, že len niektorí z komunity dostávajú hotovosť, má negatívny vplyv na vzájomné vzťahy v spoločenstvách, čo vedie k závisti a konfliktom. Členovia komunity neraz popísali prípady podvodov, keď sa do procesu výberu dostali ľudia, ktorí neboli chudobní, ale mali dobré vzťahy vedením komunity, alebo zámerne nesprávne zadefinovali svoje podmienky, aby mohli byť do výberu zahrnutí. "Už pri rozdávaní potravín sú ľudia veľmi podozrievaví, ešte viac sú pri distribúcii peňazí," cituje IRIN výpoveď úradníka. Concern Worldwide sa snaží napomôcť uvoľneniu napätiu tým, že vysvetľuje, prečo niekto spadá do množiny chudobných a zraniteľných ľudí a iný nie. "Mnohé programy sú podporované inštitúciami, ako je Svetová banka, a majú vzorec, ktorý nezachytáva špecifické zdroje zraniteľnosti."

Väčšina hodnotení projektov prevodu peňazí sa zameriava na ciele. Pomohlo vám to v potravinovej bezpečnosti? Pomohlo vám to zlepšiť školskú dochádzku? Zlepšila sa vaša finančná situácia? Ale možno by tieto hodnotenia mali obsahovať ďalšiu otázku. "Aký vplyv má program prevodu peňazí na solidaritu v komunite?" Rozdávanie hotovosti nevytvára žiadne konflikty, ale vyhrocuje konflikty, ktoré už existujú.





Dnes sú ale k dispozícii nové dôkazy. Zozbieraním údajov počas desiatich rokov z osem krajín subsaharskej Afriky vedci v novom dokumente vyvracajú niektoré z týchto nesprávnych pochybností o nepodmienenom prevode hotovosti v Afrike.

Aj keď sa výška čiastky pre rodiny v jednotlivých krajinách líšila, výsledky ukázali, že takéto hotovostné injekcie vo všeobecnosti umožnili príjemcom investovať a rozbehnúť vlastné podnikateľské aktivity. Zároveň neviedli k cenovému skresleniu alebo inflácii na úrovni miestneho trhu.

Jedným z argumentov proti priamym platbám v hotovosti je, že príjemcovia ich minú na alkohol alebo cigarety namiesto zmysluplných spôsobov, ktoré by im priniesli väčší úžitok. Autori štúdie však zistili, že prístup k peniazom nevyvoláva potrebu vyšších výdavkov na to, čo nazývajú tovarom z kategórie "pokušenie" alebo na "nepodstatné luxusné predmety." Výskumníci metaanalýzou, štatistickou technikou ​​na kombinovanie výsledkov z rôznych štúdií, zistili, že rozdávanie hotovosti dokonca mierne znižuje spotrebu tabaku a alkoholu. Namiesto toho sa rodiny rozhodli pre celý rad investícií, ktoré zahŕňali nákup vlastných hospodárskych zvierat a poľnohospodárskych aktív vrátane nástrojov ako sú sekery a motyky, či hnojivá.



Tento posun v príjmoch znamenal aj zvýšenie produktívnosti domácnosti, pričom rodiny v krajinách, vrátane Zambie, Zimbabwe, Etiópie a Lesotha, získali väčšiu nezávislosť na posilnenie svojej vlastnej farmy a podnikateľských aktivít. Domácnosti nepoužili hotovosť výhradne na uspokojenie okamžitej potreby, nákup potravín, ale aj na investovanie do ľudského kapitálu. V šiestich z ôsmich krajín, okrem Zimbabwe a Etiópie, použili peniaze na zápis do stredných škôl, počet záujemcov tu vyskočil z 6,5 % na takmer 16 %. Aj miera plodnosti sa znížila, strach rodín z toho, že musia mať viac detí, len preto, aby mohli poberať výhody alebo nevypadli zo sociálneho programu, pominul.





Mnohé vlády v Afrike majú zavedené programy na prevod hotovosti nielen na zmiernenie chudoby, ale aj na podporu podnikateľského a fiškálneho rastu. Program YouWin v Nigérii napríklad udeľuje hotovosť mladým podnikateľom v snahe vytvoriť pracovné miesta. V Malawi, transfery hotovosti podporujú mladé ženy v ceste k finančnej nezávislosti a viesť k zdravšiemu životu.



Ale zatiaľ čo peňažné prevody by nemali nahrádzať dlhodobé plány vlády na zlepšenie správy vecí verejných a v pomoci občanom viesť lepší život, autori štúdie tvrdia, že to neznamená, že vlády by nemali brať nepodmienené hotovostné prevody za určitú možnosť.

Nové skutočnosti by mali pomôcť vyvrátiť mýty. "Mýty, ktoré sa aj naďalej objavujú v politických diskusiách, obmedzujú rozsah realizovateľných nástrojov, ktoré môžu vlády zvážiť na zníženie chudoby a podporu inkluzívneho rastu."