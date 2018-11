Výber dane z hazardu sa pre sprísnenie zákona v Česku prepadol zhruba o tretinu

včera 18:31 -

Neisté investície do citrónov či pomarančov rotujúcich na displejoch výherných automatov lákajú stále menej Čechov. Poukazujú na to údaje o daňovom výnose hazardu za 3. kvartál, ktoré získal denník E15 od ministerstva financií.

Zatiaľ čo vlani vybral český štát za každý štvrťrok zhruba 3 miliardy Kč (115,59 milióna eur), tento rok putujú do štátnej pokladnice kvartálne len približne 2 miliardy Kč. Dôvodom je sprísnenie zákona, pre ktorý v januári ubudla približne tretina legálnych automatov. Dnes ich podnikatelia prevádzkujú približne 39.000.

"Cieľom zákona je obmedziť negatívne dôsledky hazardných hier. Ministerstvo financií predpokladalo, že dôsledkom nových pravidiel bude obmedzenie počtu hracích zariadení a súvisiaci pokles výnosov dane z hazardu," povedal hovorca rezortu Jakub Vintrlík. Medzi nové pravidlá patrí napríklad obmedzenie hrania v reštauráciách či v noci.

Podľa bývalého národného protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila však pokles vybranej dane neznamená reálny úbytok hráčov. Na prísnejšiu legislatívu tak v konečnom dôsledku môže doplatiť štátna pokladnica, do ktorej za tri štvrťroky prišlo o 2,8 miliardy Kč menej. "Hráčov ubudlo v kamenných herniach, ale celkovo ich neubúda. Čiastočne sa presunuli na internet, ako aj do čiernych herní," hovorí Vobořil.

To potvrdzuje aj Andrej Čírtek, hovorca skupiny Novomatic a pôvodne aj českej Únie herného priemyslu. "Významné percento tržieb sa prelialo do nelegálneho hazardu. Ten musel tento rok dosiahnuť miliardové obraty," tvrdí Čírtek s tým, že colná správa skonfiškovala do októbra 1589 nelegálnych automatov.

"Najviac sa vyskytujú tam, kde platí úplná či čiastočná prohibícia legálnych herní a kasín, napríklad v Brne a Prahe," doplnil Čírtek. Zatiaľ čo vlani zaznamenal hazardný biznis rekordný rok, keď príjmy z hry predstavovali 39,8 miliardy Kč, tento rok sa čaká prudký pád trhu.