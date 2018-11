OZ KOVO má 227.000 podpisov k petícii za referendum o dôchodkovom strope

dnes 10:31 -

Odborový zväz KOVO vyzbieral počas komunálnych volieb 45.000 podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o stanovení hornej hranice veku odchodu do dôchodku na 64 rokov. Celkovo majú odborári vyzbieraných 227.000 podpisov, do konca tohto roka plánujú získať 350.000 potrebných na vyhlásenie referenda.

Ženy, ktoré vychovali tri deti, by podľa odborárov mohli ísť do dôchodku o rok a pol skôr. "Veríme, že na poslancov Národnej rady SR zapôsobí číslo 227.000, pretože to je práve počet ľudí, ktorí si momentálne najviac prajú, aby bol schválený návrh ústavného zákona o zastropovaní veku odchodu do dôchodku na 64 rokov. A je ich podľa nás ešte oveľa viac. Veríme, že poslanci rozhodnú v prospech ľudí," skonštatoval v stanovisku pre médiá predseda OZ KOVO Emil Machyna.

V parlamente sa totiž nachádza návrh ústavného zákona na zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov. Poslanci majú o ňom definitívne rozhodnúť na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá začína v utorok 27. novembra.

Odborári chcú mať do konca roka dostatok podpisov na vyhlásenie plebiscitu. Zväz však avizoval, že sa neplánuje vzdať, ak to bude trvať aj dlhšie. Zároveň chce rokovať s prezidentom SR Andrejom Kiskom o vhodnom termíne na vyhlásenie referenda.