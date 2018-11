Skúste si aj vy ochrániť svoje peniaze spôsobom, ako to robia najbohatší

Zdroj: marketwatch

Foto:TASR/AP

dnes 0:24 -

V rebríčku boháčov zo zoznamu Forbes nájdeme len zopár mien, ktoré sa tam dostali vďaka investovaniu, väčšinou sa k svojmu bohatstvu dopracovali inak a až potom šli na Wall Street v snahe zachovať hodnotu svojho majetku.

V skutočnosti ale prekonanie 400 najbohatších Američanov za posledný rok nebolo nijak zvlášť náročné. Medzi 22. septembrom 2017 (uzávierka údajov pre rebríček za minulý rok) a 7. septembrom tohto roka (uzávierka pre tohtoročný zoznam) vzrástla čistá hodnota osôb na tohtoročnom zozname Forbes 400 o 7 %. Ak to porovnáme s indexom S&P 500, ten dokázal za rovnaké obdobie viac ako zdvojnásobil návratnosť, pripísal si 14,8 %.





Dokonca aj tento 7 % priemerný zisk je nadhodnotený, pretože odráža nárast medzi tými, ktoré boli na zozname v roku 2018. Pätnásť mien zo zoznamu z roku 2017 nedokázalo dosiahnuť dostatočnú výkonnosť v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov, aby si obhájilo svoju pozíciu v top 400, a ich návratnosť by nepochybne znamenala zníženie priemeru 7 %. Forbes ale takúto informáciu nezverejňuje.

Ak by sme chceli priemerný zisk boháčov z Forbes 400 posunúť do širšej perspektívy, pozrime sa na graf Hulbert Financial Digest. Výkonnosť priemerného odporúčaného investičného portfólia dosiahla 8,1 %.



Samozrejme, je nereálne očakávať, že dokážete dosiahnuť takúto návratnosť každý rok. Takže by ste mohli slabý výsledok označiť za výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo. Kľúčové je pochopiť, čo je realistické očakávanie pri investovaní. Naivní investori sa mýlia, keď veria, že superbohatí sú niekto viac, niekto, kto nejakú čarovnú paličku a tá je tajomstvom ich investičného úspechu. A hoci 400 najbohatších zo zoznamu Forbes má asi úplne iný život ako väčšina z nás, ich úspech v investovaní nie je žiadna mágia.

Jediným čarom ich investičnej mágie je to, že bohatí sa naučili byť realistickí vo svojich očakávaniach, vedia čo je dosiahnuteľné a preto nie sú ochotní akceptovať prehnané veľké investičné riziká.

Ďalším spôsobom, ako pochopiť investičný odkaz zoznamu Forbes 400, je predstaviť si, akú mieru návratnosti by ste potrebovali, aby ste sa dostali do zoznamu vo veku 65 rokov, za predpokladu, že ste začali investovať vo veku 30 rokov so štartovacím kapitálom milión dolárov. Čisté imanie jednotlivca na 400. mieste na najnovšom zozname je 2,1 miliardy dolárov. Vaša návratnosť investícií by mala byť ročne 24,4 %, aby ste za 35 rokov mali z milióna 2,1 miliardy dolárov.

Je to pravdepodobnosť hraničiaca s istotou, že takýto majetok nikto nenahromadil počas 35-ročného obdobia z návratnosti investícií. Stačí sa pozrieť na výkon Warrena Buffetta, generálneho riaditeľa Berkshire Hathaway, považovaného za najúspešnejšieho žijúceho investora. Za ostatných 35 rokov sa čistá hodnota aktív spoločnosti Berkshire Hathaway zhodnotila priemerne o 17,6 % ročnej.



A na záver otázka: Chceli by ste investovať ako 400 najbohatších Američanov? Môžete. Všetko, čo musíte urobiť, je zamerať sa na investičné úsilie o dlhodobé zachovanie kúpnej sily vášho portfólia.