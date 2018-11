Muž, o ktorom sa hovorí: Kto je Carlos Ghosn a prečo má problém

Zdroj: nytimes

Foto: SITA/AP

dnes 13:32 -

Podľa obvinení, Carlos Ghosn priznal len polovicu z 88,8 milióna dolárov, ktoré mu boli vyplatené od roku 2011 do roku 2015. V pondelok ho zatkli v Japonsku. Zatkli niekoho, komu pripisovali oživenie japonskej automobilovej spoločnosti Nissan a francúzskej automobilky Renault v aliancii, ktorá sa neskôr rozšírila o japonskú spoločnosť Mitsubishi Motors. V minulom roku tieto tri spoločnosti predali 10,6 milióna vozidiel. Zatknutie bolo ďalšou ranou pre odvetvie, ktoré už čelí výzvam spojeným s globálnou obchodnou vojnou, posunom smerom k elektromobilom a konkurenciou zo strany netradičných výrobcov automobilov.

V internom vyšetrovaní spoločnosti Nissan sa zistilo, že Ghosn neoznámil svoju kompenzáciu japonskej vláde. Nissan spolupracuje s prokurátormi, ktorí tvrdia, že priznal len polovicu.Svoj platový balík takto podhodnocoval voči skutočným príjmom v reportoch pre kanceláriu japonského ministerstva financií.

Nissan uviedol, že vyšetrovanie bolo vyvolané informátorom, ktorý ho udal s tým, že nepravidelne priznáva svoj plat a používa majetok spoločnosti na osobné účely. Spolu s Ghosnom zatkli aj Grega Kellyho, bývalého šéfa ľudských zdrojov automobilky Nissan, dnes blízkeho spolupracovníka Ghosna. Obaja muži sú podozriví z toho, že dlhodobo klamú finančné úrady. Ani jeden z nich ale doposiaľ obvinený nebol.





Prokurátori v Japonsku majú na počiatočné vypočúvanie podozrivého na 72 hodín. V stredu prokurátori požiadali o predĺženie o desať dní. Prokuratúra by mohla požiadať o dodatočné predĺženie od súdneho konania, v prípade Ghosna by to bolo tak celkovo až 23 dní, skôr ako sa rozhodne, či bude prokurátor žiadať obžalobu.

Ak sa zistí, že Ghosn porušil japonské finančné zákony, mohol by byť odsúdený na desať rokov väzenia, pokutu 10 miliónov jenov alebo oboje. Ak sa preukáže, že spoločnosť Nissan s ním spolupracovala, mohla by čeliť pokute až do 700 miliónov jenov. Predsedníctvo Nissanu, ktoré sa zišlo vo štvrtok, nakoniec rozhodlo o uvoľnení Ghosna z funkcie predsedu. Mitsubishi bude chcieť, aby Ghosn skončil ako predseda a spúšťa vlastné vyšetrovanie. Renault bol opatrnejší. Ghosna ponecháva ako predsedu a výkonného riaditeľa, ale predstavenstvo rozhodlo, že každodennú agendu Ghosna dočasne prevezme prevádzkový riaditeľ Renaultu Thierry Bolloré. Philippe Lagayette dočasne zasadne na stoličku predsedu predstavenstva.

Francúzska vláda je najväčším akcionárom spoločnosti Renault. Minister financií a hospodárstva, Bruno Le Maire, povedal, že Francúzsko nemá žiadne dôkazy o obvineniach, ktorým čelí Ghosn v Japonsku. Odbory sa však už obávajú toho, aký vplyv by mohlo mať zatknutie na viac ako 47 000 pracovníkov Renaultu.





Ghosn mal povesť, že dokáže odmeniť dobrú výkonnosť. Po prevzatí výkonného riadiaceho pracovníka spoločnosti Nissan v roku 1999, prehodnotil spôsob, ako boli dovtedy vyplácaní zamestnanci manažmentu. Namiesto japonskej tradície odmeňovania, presadil systém založený na výkonnosti a poskytol bonusy stredným manažérom. Zaplietol sa do niekoľkých súbojov o výkonnostné odmeny, ktoré sa nepáčili investorom ani politikom. V roku 2016 Emmanuel Macron, vtedajší minister financií, vyzval Renault k zníženiu odmien pre Ghosna. Jeho plat bol znova preskúmaný a v roku 2018 súhlasil s 30-percentným znížením počas ďalích štyroch rokov na poste generálneho riaditeľa. Jeho odmeny výrazne prevyšovali príjmy japonských kolegov, v roku 2017 získal štvornásobok odmeny predsedu predstavenstva Toyoty.



Do spoločnosti Renault nastúpil v roku 1996 ako výkonný viceprezident pre dohľad nad výrobou, nákupom, výskumom a vývojom, stalo s atak po 18 rokoch strávených u výrobcu pneumatík Michelin. Renault sa zotavoval z neúspešnej fúzie s Volvom a Ghosnovi sa podarilo znížiť náklady na zlepšenie marží. Získal za to prezývku "Le Cost Killer". V roku 1999 získal Renault veľký podiel v spoločnosti Nissan a Ghosna poslali do Japonska, aby sa stal hlavným prevádzkovým riaditeľom. O pár mesiacov zatvoril päť domácich tovární a zrušil približne 21 000 pracovných miest, čo predstavuje približne 14 percent pracovnej sily. V tlači ho označovali za piráta, ale agresívne znižovanie nákladov fungovalo a finančná situácia Nissanu sa stabilizovala.



Za inovátora je považovaný za návrh dohody, ktorá umožnila dvom automobilkám fungovať ako jeden výrobca, pričom spoločne zdieľajú náklady na vývoj nových modelov a nákup komponentov. V roku 2001 bol menovaný výkonným riaditeľom spoločnosti Nissan a v roku 2005 Renaultu. V roku 2016 získal Nissan 34-percentný podiel v Mitsubishi po tom, ako sa rozprúdila aféra kvôli uvádzaniu spotreby paliva. Ghosn pritiahol Mitsubishi do aliancie a vydobyl si tretí plat.V minulom roku odstúpil ako generálny riaditeľ Nissanu, ale zostal predsedom predstavenstva a pokračoval vo vedení aliancie.





Hoci plánoval zlúčenie spoločností Nissan a Renault s cieľom upevniť partnerstvo, agentúra Bloomberg aj The Financial Times tvrdia, že nie všetci s ním súhlasili. Bol vnímaný ako zosobnenie manažéra multitaskingu, s vysokým počtom nalietaných míľ medzi Parížom a Tokiom. Svoje nehnuteľnosti má v Paríži, Amsterdame, Bejrúte aj v Rio de Janeiro. Pravidelne sa zúčastňoval panelov Svetového ekonomického fóra v Davose vo Švajčiarsku. Svoje výročie manželstva v roku 2016 oslávil vo veľkom štýle, vo Versailles boli účastníci oblečení v kostýmoch z 18. storočia. Jeho život bol dokonca zaznamenaný v komiksoch manga.

V Japonsku však bol raritou: zahraničný líder domácej spoločnosti, ktorý zaviedol rovnako zriedkavé prepúšťanie a bol v porovnaní s ostatnými japonskými vodcami, ak nie medzinárodnými normami, veľmi dobre platený. "Strata pána Ghosna z japonskej korporátnej manažérskej scény je stratou pre Japonsko. Potrebujeme viacerých nejaponských firemných šéfov, ktorí sú ochotní riskovať, navrhnúť víziu a vyvíjať vedenie zhora nadol," vyjadril sa istý ekonóm z Japan Macro Advisors v Tokiu.