Pranie špinavých peňazí je problém, ktorý Európska banková autorita nerieši

Zdroj: FT;Bloomberg

Foto: SITA/AP;getty images;europarl.europa.eu

dnes 10:03 -

Howard Wilkinson bol britským informátorom, ktorý odhalil, že v rokoch 2007 až 2015 prešlo estónskou pobočkou Danske Bank 200 miliárd, šlo o špinavé peniaze. Podrobnosti o podozrivých finančných tokoch odhalili, že mnohé z týchto peňazí pochádzali z Ruska. "Je to škandál, ktorý sa dotýka osem krajín EÚ a USA," povedal. "To je osem krajín EÚ v prvej vlne, ktorá neberie do úvahy, že pravdepodobne peniaze šli do každej z krajín EÚ."







"Radi budeme zdieľať detaily v nádeji, že dokážu vystopovať, ktoré banky nesú zodpovednosť, " uviedol podľa agentúry Bloomberg Wilkinson na zasadnutí špeciálneho výboru Európskeho parlamentu pre finančnú zločiny a daňové podvody. Názvy bánk v Lotyšsku, ktoré sa na údajnom pláne prania špinavých peňazí podieľali, vraj pozná, ale vzhľadom k "otázkam spojeným so zachovávaním mlčanlivosti" ich nemôže zverejniť. Wilkinson, ktorý už v pondelok vypovedal pred komisiou dánskeho parlamentu, povedal, že cez pobočku popredného európskeho veriteľa v USA išlo zhruba 150 miliárd dolárov z podozrivých fondov. Podľa zdroja agentúry Bloomberg oboznámeného so situáciou ide o Deutsche Bank.







V Danske Bank odhalenia viedli k vyšetrovaniu trestných činov, jej výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva odstúpili. Ale to je len jeden z niekoľkých škandálov, ktorými sa zaoberajú európski regulátori. Ďalšie otázky regulačných orgánov smerovali začiatkom tohto roka na lotyšskú banku ABLV po tom, čo ju americké úrady obvinili z "inštitucionalizovaného prania špinavých peňazí". Odhalenie podnietilo Brusel, aby posilnil dodržiavanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré boli doteraz stanovené na úrovni EÚ, ale boli kontrolované štátmi.





Howard Wilkinson

Plán Európskej komisie, predložený v septembri, by zahŕňal väčšie vyšetrovacie právomoci a viac zdrojov pre Európsku bankovú autoritu (EBA), agentúru EÚ. Úradníci EÚ však pripomínajú, že EBA len neochotne využíva svoje právomoci, ktoré už dnes má na preskúmanie možných nedostatkov pri presadzovaní práva, pričom sa ku krokom odhodlá len po naliehaní zo strany komisie. Nie je to tak náhodou, EBA riadi rada, ktorej členovia pochádzajú zo štátnych bankových dohľadov EÚ.

EÚ má k dispozícii aj množstvo pravidiel, ktoré sú zhrnuté v knihe zákonov. Tie od národných regulačných orgánov vyžadujú, aby zdieľali informácie o podozrivých transakciách, ako aj štandardy transparentnosti, ktorých cieľom je skomplikovať maskovanie prania špinavých peňazí v trustoch alebo spoločnostiach.

Bruselskí úradníci zdôrazňujú, že existujú praktické otázky o tom, ako ďaleko môže EÚ zájsť. Zatiaľ čo nedávne škandály odhalili nedostatky v národnom dohľade, vlády preukázali len málo záujmu o radikálne posilnenú úlohy EÚ. Úradníci poznamenávajú, že takýto prístup znemožňuje sledovanie činností v menších bankách.

Zatiaľ čo prebiehajú diskusie o tom, ako vybudovať robustnejší systém, škandály zintenzívnili prácu v inštitúciách EÚ. Musia vyriešiť, ako lepšie ochraňovať ľudí ako je Wilkinson, ktorí sú ochotní predstúpiť a odhaliť porušovanie pravidiel. "Jedinou otázkou je, či chceme efektívne bojovať proti podvodom a korupcii. Ak je odpoveď áno, ako sa ukázalo, musíme motivovať a využívať informátorov. Dôvod je zrejmý, ako to povedal aj Wilkinson, potrebujeme zasvätenú osobu," povedal Stephen Kohn, Wilkinsonov právnik pre zástupcami Európskeho parlamentu.