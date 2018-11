Akciový trh v USA uzatvoril v stredu zmiešane

dnes 9:01 -

Akciový trh v USA uzatvoril stredajšie obchodovanie so zmiešanými výsledkami. Po výrazných stratách z predchádzajúcich dvoch dní k rastu najviac prispeli technologické a internetové firmy spolu s maloobchodnými predajcami. Index S&P 500 posilnil o 0,3 % na 2 649,93 bodu, Dow Jones klesol o 0,95 bodu na 24 464,69 bodu a Nasdaq vzrástol o 0,9 % na 6 972,25 bodu.

Väčšina akciových búrz v ázijskom regióne vo štvrtok strácala. Investori reagovali na nové dáta z USA, ktoré poukázali na riziko spomalenia najväčšej svetovej ekonomiky.

Hlavný tokijský index Nikkei 225 klesol o 0,1 % na 21 504 bodov a juhokórejský index Kospi o 0,2 % na 2 071,94 bodu. Hongkonský index Hang Seng klesol o 0,1 % na 25 962,07 bodu a zložený šanghajský index tiež o 0,1 % na 2 648,42 bodu.

Predaje existujúcich domov v USA sa v októbri po šiestich mesiacoch poklesu zotavili. Podľa sezónne očistených údajov Národného združenia obchodníkov s nehnuteľnosťami sa na americkom trhu predalo 5,22 mil. domov. To predstavuje nárast zo septembrových 5,15 mil., v porovnaní s októbrom minulého roka však tento segment trhu čelil poklesu o 5,1 %.

V októbri v porovnaní so septembrom oslabili aj objednávky tovarov dlhodobej spotreby, a to o 4,4 %, čo bol najstrmší prepad za 15 mesiacov. Najväčší pokles zasiahol výrobcov civilných a vojenských lietadiel. To poukazuje na možné nepriaznivé dopady obchodných sporov medzi USA a Čínou, v rámci ktorých krajiny zaťažili vzájomný obchod novými dovoznými clami na tovary v hodnote stoviek miliárd dolárov.