Talianska vláda je otvorená zmenám rozpočtu

Japonský index priemyselnej aktivity zaznamenal v septembri medzimesačný pokles o 0,9%, čo predstavovalo výraznejší pokles než sa očakávalo. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 0,35 %, Hang Seng Index +0,51 %, CSI 300 +0,25 %.

Priemyselná produkcia v Španielsku zaznamenala v septembri medziročný pokles o 0,5%. Obchodná bilancia vykázala deficit na úrovni 3,3 miliardy eur. Bežný účet platobnej bilancie Portugalska zaznamenal v septembri prebytok na úrovni 166,5 milióna eur. Lídrami v Európe boli telekomunikácie a bankový sektor. Euro mierne posilnilo po pozitívnych správach z Talianska, keďže vláda pravdepodobne pristúpi k zmene rozpočtu, pretože EU podnikla prvý krok smerom k uloženiu pokút tejto krajine. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +1,21 %, CAC 40 +1,47 %, DAX +1,03 %.

Úroková sadzba pre 30 ročné hypotéky v USA zaznamenala mierny pokles na úroveň 5,16%. Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v októbri zaznamenali medzimesačný pokles o 4,4%, pričom sa očakával pokles len o 1,2%. Nové žiadosti o podporu skončili na úrovni 224 tisíc, čo predstavovalo mierny nárast oproti očakávaniam na úrovni 214 tisíc. Inflačné očakávania Michiganskej univerzity skončili v súlade s očakávaniami na úrovni 2,8%, čo podporuje reštriktívnu monetárnu politiku federálneho rezervného systému. Predaje domov zaznamenali v októbri medzimesačný nárast o 1,4%. Zásoby ropy zaznamenali tento týždeň nárast o 4,851 milióna barelov a pripísali si teda ďalší rastový týždeň v rade. Cena ropy však zaznamenala nárast v snahe o skorigovanie včerajšieho poklesu. MNI reportovala, že FED začína uvažovať o pozastavení reštriktívnej monetárnej politiky. Podľa MNI by FED mohol ukončiť resp. pozastaviť cyklus zvyšovania úrokových sadzieb už na jar. Jednou z možných variant by podľa Powella – prezidenta FED-u mohlo byť skutočne ukončenie cyklu zvyšovania úrokových sadzieb. K tomu by došlo v prípade spomalenia dopytu v zahraničí, oslabenia fiškálnych stimulov v USA, alebo oneskoreného vplyvu minulého zvyšovania sadzieb FED-u. Očakáva sa však, že FED pristúpi ešte k minimálne trom zvyšovaniam úrokových sadzieb o 25 bp, a teda kľúčová úroková sadzba sa dostane do pásma 2,75% - 3%. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA +0,00 %, S&P500 +0,30 %, NASDAQ +0,92 %.