Etický problém: Viete kde sú vaše peniaze skutočne investované?

Pod pojmom etická investícia si predstavujeme investovanie svojich peňazí spôsobom, ktorý zodpovedá našim hodnotám. Alebo aspoň nie je s nimi v rozpore. Nedávny prieskum Boring Money zistil, že 60 % všetkých investorov sa chce vyhnúť odvetviu zbrojárstva, tabakovému priemyslu a hazardným hrám. Veľmi málo z týchto investorov to skutočne aj dosiahne, etické fondy predstavujú len 1,3 % fondov. Ale alternatíva vždy existuje. Spoločnosť Nutmeg, ktorá má robo-poradenstvo, kde vám počítač vyberie investície a vytvorí etické portfólio. Navyše platforma využíva bodovací systém, aby bolo jasné, nakoľko etické vaše portfólio naozaj je.

Na počítače sa tak preniesol jeden z najstarších a najväčších problémov, ktorým čelí každý, kto chce investovať: ako môžem vedieť, nakoľko sú moje etické investície skutočne etické?

Problém menom "greenwashing"

Vypracovanie etického fondu nie je nič jednoduché. Fondy dnes používajú desiatky označení, ako "etické", "udržateľné", "ekologické", "zelené", avšak neexistujú žiadne pravidlá, ktoré by určovali, čo vlastne tieto označenia znamenajú. Bez dohodnutých definícií to ani nejde. Pozrime sa napríklad na Vanguard Socially Responsible Investment European Stock Fund. Ak si nájdeme, do ktorých spoločností fond investuje, vidíme v desiatke najväčších pozícií napríklad Royal Dutch Shell alebo alkoholový gigant Diageo. S tým môžeme mať problém, ak vezmeme do úvahy obvinenia, že Shell bol zodpovedný za devastáciu životného prostredia v delte Nigeru. Ale ako sa ukázalo, mnohým už investovanie do takýchto spoločností nevadí. Je to osobná voľba. Ale použitie "sociálne zodpovedného" označenia v názve fondu je cez čiaru. Myslia si to aj finanční poradcovia Castlefield, že "jednoducho zneužíva termín" etické "alebo" udržateľné "v mene fondu, ale v skutočnosti nič také nerobí.







Európska komisia tiež upozornila na "greenwashing", kde sa fondy propagujú ako etické bez toho, aby investovali zodpovedajúcim spôsobom.

Investori začiatočníci si volia fondy a hotové portfóliá z robo-poradenských platforiem, pretože nemajú čas ani vedomosti na výber jednotlivých akcií. Súčasný stav ale skresľuje definíciu ich premyslených investícií, pričom etickosť sa používa skôr ako zavádzajúci marketingový nástroj než ako spôsob investovania do udržateľných podnikov.

Nedajte na označenie

James McManus, analytik ETF v Nutmeg, nie je fanúšikom označovania fondov ako etický alebo nejaký iný. "Je ľahké niečo označiť, ale to nepomôže spotrebiteľom pochopiť, porovnať a urobiť lepšie rozhodnutie." Namiesto toho Nutmeg dáva svojim portfóliám etické skóre, pričom 10 bodov je plný počet a 7 alebo viac, je "veľmi dobré". Existujú aj podkategórie faktorov, ako napríklad environmentálny, sociálny či riadiaci, sem spadá uhlíková stopa, alebo podiel žien v predstavenstve spoločnosti. "Zákazníci sa najčastejšie zaujímajú o myšlienku "greenwashingu"," vysvetľuje McManus. "Z nej pochádza aj naše hodnotenie konkrétnych pohľadov." Ak máte údaje poukazujúce na prínosy etických fondov, ako sú emisie CO2, pomáhajú investorom zdôvodňovať mierne vyššie náklady na fond, hovorí McManus. "Veľa zákazníkov, s ktorými sme hovorili, nemali záujem o trvalo udržateľné investície, kým presne nevedeli, o čo ide."





Je vaše portfólio etické?

Etické investície, ako všetky typy investícií, vás môžu stáť peniaze. Nutmeg vyhodnocuje svoje skóre pomocou tisícok dátových bodov od výskumnej spoločnosti MSCI a to sa spája s určitými nákladmi, čo môže byť čiastočne dôvod, prečo patrí k tým drahším investičným platformám na trhu. Pre porovnanie, Wealthify, Wealthsimple a Plum dokážu zostaviť etické portfólio s nižšími poplatkami. Existujú však aj iné, jednoduchšie spôsoby, ako posúdiť, či fond alebo portfólio odráža vami preferované hodnoty. Napríklad Kames Capital, ktorý spravuje etické fondy od 80-tych rokov minulého storočia, sa pri etických fondoch vyhýba niektorým typom spoločností, ktoré sa niekedy označujú za "tmavo zelené" investície (armádnym investíciám sa vyhýbajú samozrejme aj mnohé iné fondy).



"Nie je to naša úloha, ako poskytovateľa produktov, aby sme povedali, čo je a čo nie je prijateľné," hovorí Ryan Smith z Kames. Záujem neinvestovať do zbraní a skúšok na zvieratách, okrem iného, pochádza z prieskumov preferencií investorov. Neskôr správcovia fondov prišli s "udržateľnými" fondmi, ktoré nedávajú toľko spoločností na čiernu listinu, ale namiesto toho uprednostňujú alebo odmeňujú dobré správanie. Uplatňovanie liberálnejšieho prístupu k skríningu vám prináša viac spoločností, z ktorých si môžete vybrať, a viac diverzifikácie, tvrdí Smith.





Jedným z takýchto príkladov je britský "Fond GIRL" spoločnosti Legal & General, ktorý dáva viac peňazí do firiem z indexu FTSE 100, v ktorých je v dozornej rade viac žien. A to aj v prípade, že tieto spoločnosti patria do tabakového priemyslu, alebo ich biznisom je alkohol a fosílne palivá. Pokiaľ ide o "etické" a "udržateľné" investície, Smith vysvetľuje: "nemyslíme si, že by bol jeden z prístupov prísnejší" a konštatuje, že pre mnohé udržateľné fondy sú určité odvetvia rovnako neprijateľné.

Skontrolujte si fond

Ak uvažujete o investovaní do fondu, mali by ste sa informovať ako si vyberá mená do portfólia a či určité odvetvia diskvalifikuje. Mnohé fondy takúto informáciu uvádzajú na svojich webových stránkach, minimálne aspoň 10 najväčších podielov, čo môže odhaliť nežiaduce prekvapenia. Alebo sa riadia zásadami zodpovedných investícií Organizácie Spojených národov, hoci tie sa týkajú hlavne správy vecí verejných a nie aktívneho boja proti klimatickým zmenám alebo sociálnym problémom.

Každý má svoje vlastné hodnoty, ktoré sa snaží uprednostniť v prípade investície. Kritici etického investovania často tvrdia, že neschopnosť dohodnúť sa na hodnotách znamená, že sa nikdy nestane normou. Avšak veci sa začínajú meniť. Európska komisia vyvíja súbor pravidiel pre environmentálne udržateľné fondy, ktoré plánuje uviesť do života medzi rokmi 2019 a 2022. A keďže je k dispozícii čoraz viac údajov o dodržiavaní etických zásad, manažéri fondov budú mať pri "greenwashingu" čoraz menej možností, tvrdí McManus z Nutmeg. Tieto dátové súbory sú čoraz presnejšie, získavame stále kvalitnejšie údaje a to sa bude len zlepšovať. "Pred pár rokmi sa ľudia nezaoberali rozdielmi v odmeňovaní medzi pohlaviami. Dnes, keď sú k dispozícii údaje o rozdieloch v odmeňovaní medzi ženami a mužmi, chceli by ste to zahrnúť do vašej investičnej analýzy?"