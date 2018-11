Nemáme ešte jasné prepočty ústavného zastropovania dôchodkového veku

dnes 10:31 -

Rezort financií taktiež nemá presne prepočítaný finančný vplyv tohto ústavného návrhu. "My nemáme ešte úplne jasné prepočty, nepoznáme konečnú podobu, lebo o nej sa ešte stále diskutuje. Je pravda, že to nie je zahrnuté v rozpočte," priblížil Kažimír.



Zároveň však pripustil, že návrh môže mať negatívny vplyv na dôchodkové výdavky. "Indikujeme ale pri posledných návrhoch prvé negatívne dopady. To znamená, že väčšie výdavky na dôchodky by mohli byť už v roku 2021. To bude ale veľmi záležať od konkrétnych parametrov," doplnil minister financií.



Návrh štátneho rozpočtu, ktorým sa bude zaoberať parlament už na nadchádzajúcej schôdzi, však v nasledujúcich rokoch počíta podľa Kažimíra s prebytkom. V predchádzajúcich návrhoch rozpočtov sa to nepodarilo dosiahnuť. Vyrovnané hospodárenie má byť dosiahnuté už v budúcom roku, teda o rok skôr, ako pôvodne rezort financií plánoval. "Nejaké ústavné alebo riešenie klasickou normou, samozrejme, môže mať dopad. Teraz máme ale nadcieľv roku 2021, čiže ako keby dnes rozhodnete už o tom, ako sa časť toho prebytku použije. To je presne o tých debatách, niekomu sa to páči a niekomu nie," dodal Kažimír, podľa ktorého by mal byť finančný vplyv návrhu prepočítaný najlepšie ešte pred definitívnym hlasovaním v parlamente.



To bolo prerušené na októbrovej schôdzi parlamentu. Smer-SD totiž na definitívne schválenie potrebuje ústavnú väčšinu a istú ju v októbri nemal. Hnutia OĽaNO aj Sme rodina totiž prišli na poslednú chvíľu pred hlasovaním s novými návrhmi. Opozičná SaS návrh odmieta od začiatku, kriticky sa k návrhu staval aj Most-Híd, poslanci však mali mať pri októbrovom hlasovaní "voľnú ruku". Návrh plánovala podporiť ĽSNS aj SNS. Definitívne sa má o tomto návrhu rozhodnúť na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá štartuje v utorok (27.11.).