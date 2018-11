Odporúčania Goldman Sachs pre rok 2019: Pre ochranu navýšte hotovosť, býčí trh sa vytratí

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:42 -

Investori by si mali zamerať na akcie z odvetvie energetiky. Ale trh by mohol v dôsledku obchodnej vojny a zvyšovaniu ciel zisky v budúcom roku potenciálne eliminovať. Hoci Goldman Sachs vo všeobecnosti predpokladá pokračovanie býčieho trhu aj v roku 2019, ale v priebehu roka sa môže stať, že sa investori začnú obávať recesie v roku 2020. Banka stavia 30-percentnú pravdepodobnosť pre trhový "downside scenár", kvôli obavám z recesie a vyšším sadzbám. "Pre kapitálových investorov je riziko vysoké a miera bezpečnosti nízka, pretože oceňovanie akcií je v porovnaní s históriou vyššie," uviedol šéf stratégov David Kostin. "Predpokladáme, že index S & P 500 bude v roku 2019 vytvárať mierne jednorazové absolútne výnosy. Možno bude dôležitejšie, že očakávaný návrat k akciám očistený o riziko bude nižší ako polovica dlhodobého priemeru a hotovosť bude predstavovať konkurenčné aktívum triedy voči akciám po prvýkrát po mnohých rokoch."





Ekonomický tím banky uviedol, že hospodársky rast sa spomalí v druhej polovici budúceho roka.

Podľa Goldman Sachs by sa domácnosti, podielové fondy a penzijné fondy mali zamerať na hotovosť a znížiť nadváhou akcií. "Tieto subjekty majú v akciách 89. percent posledných 30 rokov. Súčasne majú títo investori peňažné prostriedky na najnižších úrovniach svojich historických alokácií, často pod jedno percento," upozorňuje banka. Podľa Goldman nie je rozloženie portfólií vyvážené a väčšina investorov väčších aj menších dáva prílišný dôraz na zastúpenie akcií na úkor hotovosti, čo bude potrebné zmeniť.

Goldman Sach stále obľubujú technologické akcie aj napriek výpredaju, ktorý začal v októbri. Rovnako aj komunikačné služby, pričom oba sektory majú vysoké zisky, ktoré by mohli byť udržateľné aj v tvrdšom ekonomickom prostredí. Obzvlášť verí sektoru služieb. Tiež odporúča klientom nakupovať akcie so stabilným biznisom a opakovanými výnosmi. Do "vysoko kvalitného" koša akcií podľa banky patria Dollar Tree, PepsiCo a BlackRock.