Britské firmy začali s aktiváciou krízových plánov pre brexit bez dohody

dnes 15:16 -

Britské spoločnosti začali uvádzať do pohybu svoje krízové plány, aby udržali prevádzku aj v prípade, že Británia opustí Európsku úniu (EÚ) bez dohody. To poukazuje na rastúce obavy, že politické spory v Londýne by mohli zmariť dohodu s Bruselom.

Do odchodu Británie z EÚ už zostáva menej ako päť mesiacov. Premiérka Theresa Mayová získala v pondelok (19. 11.) podporu viacerých firiem v súvislosti so svojím návrhom na tzv. rozvod. Ale Británia je hlboko rozdelená v otázke brexitu.

Centrálna banka Bank of England (BoE) ponúkla Mayovej podporu a vyhlásila, že návrh dohody o vystúpení by pomohol ochrániť ekonomiku. BoE tiež oznámila, že do 28. novembra uverejní výsledky záťažových testov s cieľom analyzovať, ako sa banky vyrovnajú s brexitom bez dohody.

Pravdepodobnosť tzv. tvrdého brexitu sa zvýšila po tom, ako sa tábor odporcov dohody vo vládnej Konzervatívnej strane zjednotil a na jeho stranu sa prikláňali aj severoírski poslanci, od ktorých je závislá menšinová vláda konzervatívcov.

Bez zjavnej väčšiny tak Mayová riskuje neúspech pri hlasovaní v parlamente o svojom návrhu dohody, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční na budúci mesiac. Takáto porážka by mohla otvoriť možnosť odchodu Británie z bloku bez dohody, odklad brexitu, či dokonca by k nemu vôbec nemuselo dôjsť.

Premiérke by ešte mohli pomôcť hlasy opozičnej Labouristickej strany, ak jej poslanci podporia návrh zmluvy. Ale aj tí majú svoje požiadavky, ktorým ťažko vyhovie.

Pochybnosti nad výsledkom hlasovania v parlamente prinútili firmy, aby sa začali pripravovať na brexit "bez dohody". To je pre ne najhorší možný scenár. Môže totiž vážne narušiť dodávky surovín a komponentov zo zahraničia aj obchodné podmienky.

Guvernér BoE Mark Carney pritom povedal príslušnému parlamentnému výboru, že väčšina podnikov nemá krízové plány.

Viac ako dva roky od referenda, v ktorom britskí voliči rozhodli o odchode z EÚ, tak stále nie je jasné, ako, za akých podmienok, alebo dokonca či vôbec vystúpi Spojené kráľovstvo z bloku podľa plánu 29. marca 2019.