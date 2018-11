Faraday, Newton, či Darwin: Kto bude novou tvárou bankovky vyberie verejnosť

Zdroj: BoE

Foto: BoE

dnes 14:50 -

Počet nominovaných osobností pre novú bankovku nie je nijak obmedzený. Môže to byť známa osobnosť z akejkoľvek oblasti, napríklad astronóm, biológ, fyzik, matematik, chemik, fyzik, technológ či zoológ. Podmienkou je, aby nominovaný prispel k rozvoju Veľkej Británie a už nebol medzi živými. Jedinou žijúcou osobou na britských bankovkách môže byť kráľovná.

Bank of England vyzýva verejnosť k hľadaniu týchto osobností vo videu, v ktorom sa zídu napríklad Isaac Newton, otec zákona o gravitácii a pohybových zákonov, s autorom evolučnej teórie Charlesom Darwinom. A to aj napriek tomu, že Darwin sa narodil až 82 rokov po Newtonovej smrti. "Ja som bol na jednolibrovej bankovke tak dlho, že ma už z toho bolí krk," hovorí Newton. Nato reaguje Florence Nightingalová, priekopníčka štatistiky v medicíne, "skoro dvadsať rokov ma stláčali v peňaženkách." Do dialógu sa pridá aj James Watt, muž, ktorý sa zaslúžil o priemyselné využitie parného stroja. Podľa neho to nie je nič, pretože on sa musel deliť o miesto s Matthewom Boulton, ktorý mu pomáhal rozbehnúť priemyselnú revolúciu. Práve títo dvaja by mali zo súčasnej päťdesiatlibrovky zmiznúť, sú na nej od novembra 2011. V spote sa mihne aj Michael Faraday, objaviteľ elektromagnetickej indukcie, princípu elektromotorov a dynama, ale aj spisovateľka Jane Austenová.

Charles Darwin spolu s ďalšími vedcami na záver vyzývajú Britov, aby navrhli, koho by chceli na novej bankovke mať.