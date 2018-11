Ja, iba ja: Aký je vzťah medzi sebeckosťou a vysokým zárobkom

Zdroj: Knowledge@Wharton;http://psycnet.apa.org

Sedliacky rozum káže, že aby ste sa dostali na vrchol, musíte byť trochu chamtiví, pretože ak sa neustále zameriavate na iných ľudí, stráca tým čas, ktorý by ste mohli venovať sebe a na svoj vlastný rozvoj.

Ale je sebeckosť skutočne kľúčom k vysokým príjmom? Nová štúdia publikovaná v časopise Journal of Personality and Social Psychology naznačuje, že je to inak.

Výskumní pracovníci z Štokholmskej univerzity, Inštitútu pre budúce štúdium a Univerzity v Južnej Karolíne, skúmali údaje od viac ako 60 000 jednotlivcov z Európy a USA, aby zistili, či je "prosociálnosť" alebo záujem a angažovanosť o blahobyt druhých, v nejakej súvislosti s tým, koľko ľudia zarábajú a či majú deti. Pretože, ako píšu vedci, "sú to meny, na ktorých najviac záleží pri teóriách zdôrazňujúcich mieru vlastného záujmu, konkrétne v prípade ekonomiky a evolučného myslenia."

Výsledky štúdie sú dobrým znamením pre budúcnosť ľudstva. Vo všetkých piatich sekciách, ktoré analyzovali ako súčasť svojho výskumu, sebeckí ľudia neboli tí, ktorí zarábali najviac. Ale v štyroch z piatich sekcií, to neboli ani tí, ktorí sa mohli popýšiť najvyšším platom, ani tí najviac charitatívne zameraní ľudia. V skutočnosti to boli "mierne prosociálni", čo znameá, že boli väčšinou nezištní, ale nie úplne. Len v v jednej sekcii najprosociálnejší jednotlivci zarobili najviac.





Celkové zistenia sú tak v rozpore s očakávaniami väčšiny ľudí. V inom prieskume vedci oslovili respondentov, ktorí sa nezúčastnili výskumu, aby vyjadrili svoje očakávania výsledkov. Veľká väčšina ľudí očakávala, že sebestrední ľudia získajú viac peňazí ako prosociálni ľudia.

Potenciál vysokého príjmu mierne prosociálne orientovaných ľudí dáva za pravdu výskumu psychológa Obchodnej fakulty vo Philadelphii, Adam Granta o "darcoch" a "príjemcoch", ktorý sa uvádza v jeho knihe z roku 2013 Dať a brať: revolučný prístup k úspechu. Prostredníctvom analýzy údajov a rozhovorov s veľmi úspešnými ľuďmi v rôznych odvetviach sa Grant dozvedel, že najúspešnejší ľudia, zaradení do tejto kategórie na základe ich bohatstva, šťastia a profesionálneho vplyvu, sú "nesebeckí darcovia". Čiže ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať druhým bez nároku na revanš. Kľúčom k nesebeckému úspechu darcov nie je altruizmus, ako píše Grant, je to veľkorysosť bez toho, aby sa obetovali.





Byť darcom "neznamená nevyhnutne darovať peniaze, nejde ani o žiaden druh dobrovoľníctva, ale snažiť sa pomôcť iným tým, že ich uvediete do problematiky, poskytnete poradenstvo, určitý druh mentoringu, alebo zdieľate vedomosti bez nároku na odmenu," vysvetľuje Grant na podcaste Knowledge@Wharton. Čistí darcovia sú zriedkavosťou, hovorí Grant. Väčšina z nás patrí do množiny niekde medzi darcom a príjemcom. Napríklad, je možné, že ste sebeckí v profesionálnom prostredí s vysokým stresom, ale naopak mimoriadne štedrí v domácom prostredí s deťmi.



Dôležité je, že naša pozícia v rozsahu darca-príjemca nie je pevná, všetci máme potenciál stať sa nezištnými darcami. Kľúčom k tomu, ako to vysvetľuje Grant na Knowledge @ Wharton, je určiť, aký druh darcovstva je nám najbližší. "Pre niektorých ľudí je jednoduchšie uvedenie, pre iných zdieľanie. Pre ďalších je to mentorstvo. Nájdenie vlastného štýlu je naozaj podstatné. Skutočným zmyslom a účelom darovania je to, že aj keď darcovia nie vždy robia veci lepšie ako príjemcovia, dokážu uspieť v spôsoboch, ktorými zlepšujú ostatných, namiesto toho, aby ich znižovali. Hľadanie spôsobov, ako to urobiť, je pravdepodobne najudržateľnejšou cestou k úspechu z dlhodobého hľadiska pre jednotlivcov i organizácie."