Kauza Nissanu ovplyvnila japonskú burzu, index Nikkei klesol o vyše percento

dnes 9:01 -

Dôvodom je na jednej strane horší vývoj na amerických trhoch, na druhej však prepad ceny akcií automobiliek Nissan a Mitsubishi potom, ako v Japonsku zatkli predsedu predstavenstva Nissanu Carlosa Ghosna podozrivého z porušenia finančných zákonov.

Kľúčový index tokijskej burzy Nikkei pre 225 akcií klesol na záver obchodovania o 238,04 bodu (1,09 %) a obchodovanie uzatvoril na úrovni 21.583,12 bodu. Širší index Topix zaznamenal pokles o 11,94 bodu (0,73 %) na 1625,67 bodu.

Hlavnou mierou sa pod to podpísali akcie Nissanu a Mitsubishi, ktorých cena klesla o vyše 5 %, respektíve takmer 7 %. Cena akcií Nissanu klesla v závere obchodovania o 5,45 % na 950,7 jenu (7,38 eura), pričom v priebehu obchodovania sa znížila o 6,51 % na 940 jenov. Hodnota na záver obchodovania bola najnižšia od augusta 2016. Cena akcií Mitsubishi uzatvorila na úrovni 680 jenov, čo predstavuje pokles o 6,84 %.

"Kauza Nissan trhy do istej miery znervóznila," povedal analytik Hikaru Sato zo spoločnosti Daiwa Securities. Ako však dodal, situácia v Nissane zasiahla automobilový sektor len čiastočne. Napríklad v prípade akcií automobilky Toyota sa cena zvýšila, a to o 1,58 % na 6717 jenov.