Objavy ložísk plynu dávajú Egyptu šance stať sa regionálnym energetickým uzlom

Egypt, ktorý už niekoľko rokov zápasí s ekonomickými problémami, plánuje využiť najnovšie objavy bohatých ložísk plynu v Stredozemnom mori na získanie pozície kľúčového vývozcu energií. To by malo výrazne prispieť k oživeniu jeho ekonomiky. S týmto cieľom podpísala Káhira podľa agentúry AFP v minulých mesiacoch niekoľko dohôd, medzi nimi s Cyprom a Izraelom.

Ako uviedol bývalý egyptský minister ropného priemyslu Usáma Kamal, "plánom Egypta je stať sa regionálnym energetickým uzlom". Za ostatný rok totiž začal plyn prúdiť zo štyroch veľkých ložísk v Stredozemnom mori pri pobreží Egypta vrátane lukratívneho ložiska Zohr. Doteraz najväčšie ložisko plynu v egyptských vodách objavila v roku 2015 talianska spoločnosť Eni.

Po finančných problémoch, ktoré donútili Káhiru vziať si od Medzinárodného menového fondu (MMF) v roku 2016 úver v hodnote 12 miliárd USD (10,58 miliardy eur), bol objav ložísk plynu pre Egypt spásou. Rozpočtový deficit, ktorý v rozpočtovom roku 2016/2017 dosiahol 10,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), klesol do dnešných dní na 9,8 % HDP. Navyše, od septembra mohla najľudnatejšia krajina v arabskom svete zastaviť dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG). Ten ju len v roku 2017 stál okolo 220 miliónov USD mesačne.

Produkcia plynu sa postupne zvyšovala a momentálne dosahuje okolo 184 miliónov kubických metrov (m3) denne. Egyptu sa podarilo pokryť domáci dopyt a Káhira teraz začína pracovať na posilnení svojho energetického vplyvu v regióne.

V minulých mesiacoch podpísala dohody s niekoľkými krajinami o dovoze plynu na skvapalnenie a následný reexport do Európy. V septembri podpísala dohodu s Cyprom o výstavbe plynovodu na prepravu plynu z Cypru do Egypta na spracovanie a export do Európy. Ešte predtým, vo februári, podpísal Egypt dohodu o dovoze plynu z izraelských ložísk Tamar a Leviatan.